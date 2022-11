Beautiful: Ridge all’altare con Taylor, ma occhio a Douglas… | Anticipazioni americane

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, prosegue l’unica vicenda che da mesi tiene banco sulla scena: la falsa telefonata ai servizi sociali che Brooke Forrester avrebbe fatto ai danni di Thomas Forrester, al fine di assicurarsi che al figliastro venisse tolta la custodia di Douglas (il cui posto, dal suo punto di vista, è con Liam, Hope e Beth).

Oramai sapete che, nonostante la Logan avesse minacciato di farlo dopo aver trovato Thomas sbucciare una mela con il coltello in presenza del bambino, a fare la chiamata è stato in realtà lo stesso Thomas, usando una app di gioco di Douglas in grado di imitare le voci sulla base di campioni registrati. L’obiettivo era quello di dare il colpo di grazia al matrimonio di Ridge con la matrigna… ed è stato raggiunto!

Beautiful, trame americane: nozze Taylor – Ridge, in pochi sono felici…

A far arrabbiare Ridge è stato soprattutto il fatto che Brooke non abbia mai confessato, nonostante lui le abbia offerto diverse opportunità di farlo: c’è da dire anche che Ridge non ha mai esplicitato l’episodio, lasciando la moglie confusa circa le sue vaghe motivazioni. E poiché era tempo per una nuova cerimonia nuziale nel salotto di Eric, gli autori hanno puntato sull’escamotage dell’annullamento, invece che del divorzio, per far correre Ridge all’altare in poche puntate (nella realtà le motivazioni per ottenere la cancellazione di un matrimonio sono complesse e rare, ma a Beautiful tutto è possibile in materia di diritto matrimoniale).

Intanto gli unici ad essersi mostrati felici per l’imminente evento sono stati Taylor, Steffy e Thomas, con lo stesso sposo più impegnato a pensare a Brooke e a dirle di amarla piuttosto che a guardare con entusiasmo ad un nuovo progetto di vita che ha voluto lui. La psichiatra e la sua progenie sembrano sempre più messi all’angolo, in mezzo ad un cast totalmente deciso ad appoggiare Brooke e a vivere con empatia il suo dolore. Le Logan sono infatti certe che Ridge agisca perché manipolato da Taylor e Steffy, ma, soprattutto, da Thomas, il quale, ormai ne sono convinte, deve essere ricorso ad un inganno per forzare la mano del padre.

Beautiful, spoiler USA: Douglas ha scoperto l’inganno del padre

Ma, ovviamente, è chiaro che la verità verrà fuori, presto o tardi, anche perché qualcuno ha già scoperto il segreto di Thomas ed è stato di nuovo suo figlio Douglas che, giocando con il cellulare, è riuscito in qualche modo a ripristinare la registrazione falsa che il padre aveva eliminato!

Per il bambino lo schema degli eventi è stato subito chiaro, così come immediata la disapprovazione per aver incastrato nonna Brooke. Venire a sapere che la donna aveva remato in tutti i modi contro la sua reunion con Thomas non ha fatto la differenza: è giusto dire la verità.

Per il momento Thomas è riuscito a tenere a freno la lingua del figlio, ma è già chiaro che la terra inizi a scivolargli sotto i piedi. Anche perché Ridge, di fronte alla sorpresa generale che il suo comportamento ha causato, ha deciso di rivelare ai familiari la colpa di Brooke. E se la donna era stata sempre contraria alla custodia di Douglas in mano a Thomas e aveva colto la visita dei servizi sociali come un’occasione propizia, a tutti i suoi sostenitori è parso impossibile che Brooke possa aver fatto questa chiamata. Ma la voce della donna nella telefonata è una prova troppo schiacciante per essere ignorata.

Beautiful: Ridge quando scoprirà la verità?

Apprendere la verità sulla molla che aveva fatto decidere a Ridge di inseguire un futuro con Taylor ha ovviamente fatto sorgere dei dubbi nella psichiatra e anche in sua figlia Steffy che, volendoci veder chiaro, ha espressamente domandato al padre se volesse sposare la madre solo perché deluso da Brooke. Possiamo dire che, mentendo (magari anche a se stesso), Ridge ha giurato di no. Pare però scontato che, una volta scoperto tutto, possa rivedere le sue decisioni. L’unico dubbio che resta è: scoprirà tutto prima o dopo che lui e Taylor vengano dichiarati marito e moglie?