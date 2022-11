Beautiful: Steffy fermerà le nozze di Ridge e Taylor! | Anticipazioni puntate americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, le nozze tra Ridge Forrester e Taylor Hayes subiranno un arresto inatteso per mano della loro stessa figlia, Steffy Forrester Finnegan. Giunge così alla sua prevedibile conclusione la storyline che, da mesi, monopolizza la soap sugli schermi USA: verrà infatti alla luce la verità sulla finta chiamata di Brooke Forrester ai servizi sociali, in realtà fatta dallo stesso Thomas Forrester grazie ad una app in grado di riprodurre le voci delle persone.

Lo stilista, in pratica, sperava così di liberarsi dell’odiata matrigna, la quale aveva effettivamente minacciato di rivolgersi alle autorità quando aveva trovato il figliastro intento ad usare un coltellino per tagliare una mela in presenza del figlio Douglas. È stato proprio il “pretesto” che la Logan stava aspettando per impedire che Thomas avesse la custodia abitativa di Douglas (il cui posto, per lei, era con Liam e Hope).

Beautiful: il castello di carte escogitato da Thomas sta per cadere

Cogliendo le minacce di Brooke come un’opportunità, Thomas ha pensato di denunciarsi da solo, fingendo che a farlo fosse proprio lei, così da scatenare la furia di Ridge. A far arrabbiare quest’ultimo, in realtà, è stato soprattutto il fatto che la moglie non avesse mai confessato: ovviamente Ridge non le ha mai fatto la domanda diretta, offrendo vaghe opportunità perché lei ammettesse il proprio ruolo, senza però mai spiegarle che riteneva fosse stata lei l’autrice della segnalazione, dato che aveva sentito la sua voce con le proprie orecchie.

Un inganno articolato, dunque, ma con diversi punti deboli che facevano presagire l’imminente caduta del castello di carte: cosa sarebbe successo nel caso Ridge avesse prima o poi spiegato chiaramente a Brooke il motivo del proprio allontanamento? Ma, soprattutto, le registrazioni originali della telefonata, ovviamente, non sono mai state del tutto eliminate visto che Douglas, in qualche modo, è riuscito a ripristinarle scoprendo la verità su quanto fatto dal genitore…

Anticipazioni USA Beautiful: Steffy affronta Thomas

Thomas ha richiesto al figlio di mantenere il segreto, spiegando come Brooke avesse cercato di separarli nonostante Douglas fosse felice di abitare di nuovo a tempo pieno con Thomas. Tuttavia per Douglas è stato inammissibile che Thomas abbia ingannato nonno Ridge per incastrare nonna Brooke e in effetti il malessere del piccolo non è passato inosservato. In particolare, nel giorno delle nozze tra Ridge e Taylor, Steffy ha spinto Douglas a confidarsi, ricevendo così dal nipote la verità.

Steffy ha subito affrontato il fratello, furiosa che abbia ordito un nuovo inganno e coinvolto Douglas costringendolo a mentire. Come spiega Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy, “lei desiderava che i genitori tornassero insieme realizzando di appartenersi, non sulla base di una menzogna. Dunque è felice che Douglas abbia detto la verità“.

Beautiful, trame americane: Steffy rivela tutto a Taylor

Nonostante le insistenze di Thomas a tacere, dato che così Ridge e Taylor si sarebbero ritrovati e il padre non sarebbe più stato ostaggio di un rapporto che l’ha fatto sempre soffrire, Steffy non si è lasciata convincere e ha rivelato tutto a Taylor, sul punto di presentarsi all’altare. Per quanto delusa dal figlio, la psichiatra si è comunque presentata per lo scambio delle promesse e sarà a quel punto che Steffy fermerà la cerimonia.

Steffy spererà che Thomas parli, ammettendo tutto al padre e lasciando così che Ridge prenda la sua decisione con consapevolezza. Poi spererà che sia Taylor a parlare, ma quando nessuno dei due lo farà e Carter, che celebrerà le nozze, chiederà se qualcuno voglia opporsi, Steffy deciderà di intervenire. Suo padre era stato chiaro nel volere accanto qualcuno che non gli mentisse.

A quel punto la vicenda arriverà alla sua conclusione e, sebbene gli spoiler per ora non rivelino con chiarezza cosa accadrà, è piuttosto prevedibile che il matrimonio salti e che Ridge corra da Brooke a spiegarle tutto quanto, dando luogo a un finale del tutto prevedibile da mesi!

Per quanto occorrerà di vedere i prossimi sviluppi per pensare agli strascichi che questa vicenda lascerà negli equilibri della soap, è probabile infine che i rapporti di Thomas con Steffy e Ridge ne escano veramente compromessi. Come spiega Thorsten Kaye, interprete di Ridge: