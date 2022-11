Beautiful: Thomas si invaghisce di Paris | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, si aprirà un nuovo capitolo per Paris Buckigham che, dopo aver avuto alcune fantasie ad occhi aperti su Finn, lascerà la casa del medico e di sua moglie Steffy. L’ospite, che la coppia ritiene essere fantastica, rischiava in realtà di diventare una “serpe in seno”, ma il pericolo sarà scampato: è evidente che gli sceneggiatori avevano iniziato a considerare questa idea, ma la potenziale storyline non vedrà mai la luce.

Di fatto Finn sembra aver guardato Paris sempre e solo come un’amica, lasciando a quest’ultima solo un paio di sogni “hot”. Niente paura, la sorella di Zoe non resterà in disparte: l’energia che tutti sostengono emani attirerà l’attenzione di Thomas Forrester! Lo stilista dimostrerà di avere maturato un certo interesse per Paris: unico problema è che la ragazza frequenta suo cugino Zende Dominguez!

Beautiful, spoiler Italia: Paris sceglierà Zende

La situazione abitativa di Paris sarà anche stavolta il movente attorno al quale girerà la vicenda: la Buckingham, di nuovo, non prenderà in considerazione l’idea di una convivenza con Zende. Ricordate? I due avevano deciso di comune accordo di rallentare la velocità del loro rapporto, continuando tuttavia a fare coppia. Nello stesso tempo, Thomas sarà deciso a trovarsi una nuova sistemazione e così offrirà a Paris l’appartamento una volta appartenuto a Vinny Walker e in cui, da tempo, Thomas abita (tra l’altro, ad un certo punto anche Zoe era stata una loro coinquilina).

L’affare sarà ghiotto per Paris, che coglierà l’opportunità al volo, ma il fato vorrà che la trattativa immobiliare di Thomas subirà una battuta d’arresto dell’ultimo minuto. Così i due decideranno di abitare temporaneamente insieme. Ciò porterà Thomas ad avvicinarsi ancora di più a Paris e la sua infatuazione si rafforzerà fino al punto di spingerlo a fare una mossa, dichiarando il proprio interesse per lei.

A quel punto, sebbene lusingata, Paris respingerà il corteggiamento e dimostrerà così di avere un forte interesse per Zende, il quale peraltro non verrà mai a sapere dell’interesse del cugino per la ragazza. Thomas, comunque, incasserà il rifiuto e augurerà alla coppia un felice futuro. Per mettere distanza con la Buckingham, Thomas deciderà di trasferirsi in albergo, in attesa di trovare l’abitazione più giusta per lui. Attenzione però, perché a quel punto la fantastica Paris avrà attirato l’attenzione di qualcun altro. Ma ne riparleremo…