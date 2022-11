Beautiful: Paris si fa delle fantasie su Finn! | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, il subconscio di Paris Buckingham inizierà a mandarle segnali “allarmanti” che renderanno chiaro a lei e al pubblico che sta sviluppando una cotta per John Finnegan. Un sentimento pericoloso, dato che il medico non solo è un uomo sposato ma sua moglie è Steffy Forrester, il boss di Paris (nonché colei che la sta ospitando sotto il suo tetto). Se non bastasse, Paris non è single ma è impegnata con Zende Dominguez, cugino proprio di Steffy…

Settimane fa, in realtà, Paris e Zende avevano deciso di fare un passo indietro, continuando sì a frequentarsi ma senza correre troppo, considerando anche il fatto di essere colleghi: qualora la relazione non funzionasse, non solo perderebbero la loro amicizia ma le cose potrebbero complicarsi anche sul posto di lavoro.

Beautiful, trame italiane: Paris ha una cotta per Finn?

Nei prossimi episodi, Paris sarà sempre più di supporto per Finn, che si troverà tra incudine e martello quando la faida tra sua moglie e la sua mamma biologica Sheila Carter non accennerà a placarsi. Paris capirà il complesso punto di vista che Finn avrà sulla questione, dato il legame naturale con la donna che lo ha partorito, e inoltre avrà sempre più elogi per il medico, che porteranno lo stesso Zende a sostenere che la giovane abbia una cotta per Finn.

Lo stilista lo dirà in modo scherzoso e non si renderà conto che… si tratterà proprio della verità! La questione si renderà poi più chiara quando la mente di Paris inizierà a giocarle brutti scherzi e, in un paio di occasioni, si ritroverà a fantasticare ad occhi aperti su Finn. Tuttavia non vi aspettate da parte sua una qualche mossa per rendere reali queste fantasie: rendendosi conto della strada sbagliata che potrebbe imboccare, Paris correrà ai ripari decidendo di mettere distanza tra lei e una coppia per lei diventata importante. La Buckingham, insomma, deciderà di lasciare la casa di Steffy e Finn per proseguire la ricerca di un posto tutto suo.

Beautiful: Steffy, Finn e Paris, questo triangolo non s’ha da fare!

Sarà così liquidato un potenziale triangolo su cui, evidentemente, gli autori avevano dei piani iniziali che poi sono cambiati. Poco prima che queste puntate andassero in onda negli USA, nell’estate 2021, venne infatti pubblicato un servizio fotografico estivo del cast. Da alcune immagine del backstage si potevano vedere gli interpreti di Steffy, Finn e Paris, in posa per uno scatto a tre, con Tanner Novlan in mezzo alle due colleghe Jacqueline MacInnes Wood e Diamond White. Tuttavia la relativa foto non è mai stata pubblicata con la campagna ufficiale, segnale che, presumibilmente, l’idea germinale di questo triangolo è stata poi abbandonata sul nascere.

Paris dunque non farà colpo su Finn, ma non temete: nei prossimi mesi la sorella di Zoe sarà particolarmente richiesta e Zende non sarà il solo ad avere gli occhi puntati su di lei…