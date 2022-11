Blanca, fiction Rai 1: iniziate le riprese della seconda stagione

Sono iniziate a Genova le riprese della seconda stagione di Blanca, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, la cui intensa interpretazione ha conquistato critica e pubblico e ha permesso all’attrice foggiana di vincere il premio come miglior attrice protagonista ai Nastri d’Argento.

A dare la bella notizia è stata la casa di produzione Lux Vide, postando su social una foto che ritrae una sorridente Maria Chiara insieme al team di lavoro: il produttore Luca Bernabei, il regista Jan Michelini e il direttore della fotografia Alessandro Pesci:

Oggi è un gran giorno per LuxVide: inizio riprese per la seconda stagione di Blanca. In bocca al lupo ai nostri protagonisti e a tutta la troupe per questa nuova emozionante avventura!

Maria Chiara Giannetta è entrata nel cuore del pubblico con il ruolo del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo e, malgrado le insistenti voci che vorrebbero l’uscita di scena del personaggio dopo tre stagioni, non è ancora da escludere la sua partecipazione nelle nuove trame. Inoltre l’attrice, dopo il successo della prima stagione, tornerà nei prossimi mesi su Canale 5 insieme a Raoul Bova nella seconda stagione del family drama Buongiorno Mamma!, di cui proprio nei giorni scorsi ha terminato le riprese.

Tornando a Blanca, nel cast del nuovo capitolo – salvo colpi di scena – il pubblico ritroverà anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Per quanto riguarda la trama, ancora non si conoscono dettagli ma di sicuro, dopo il gran finale della prima stagione, agli sceneggiatori non sono mancati gli spunti per continuare a scrivere nuove avvincenti storie.

La fiction è tratta dalla saga letteraria della scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi, la quale proprio di recente ha pubblicato il nuovo romanzo che si intitola Blanca e le Niñas Viejas. Insomma, pare proprio che la storia di Blanca sia destinata a durare ancora a lungo!