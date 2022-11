Grande Fratello VIP, il reality show record di ascolti prodotto da Endemol Shine Italy, torna in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.45 con la sedicesima puntata di questa fortunata settima edizione. Il programma entra sempre più nel vivo dopo l’ingresso nella casa di sei nuovi concorrenti che hanno scompaginato la quotidianità dei vipponi della prima ora.

In particolare, la new entry Micol Incorvaia si è inserita nella coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, quest’ultima ancora turbata dalla visita del suo ex fidanzato nella scorsa puntata. Situazione decisamente diversa invece quella di Edoardo Tavassi, che, entrato nell’affollato loft di Cinecittà con la speranza di trovare tra quelle quattro mura la madre dei suoi figli, ha dovuto tristemente constatare l’impossibilità di legarsi sentimentalmente con una delle sue coinquiline.

Non mancheranno inoltre le sorprese, che nella diretta di oggi interesseranno Luca Salatino e Sofia Giaele De Donà, quest’ultima a rischio eliminazione insieme ad Attilio Romita e Pamela Prati. Il concorrente meno votato del televoto sarà infatti costretto ad abbandonare definitivamente il gioco, a meno che non sia il fortunato possessore del bussolotto magico. Appuntamento dunque a stasera a partire dalle 21.45 per una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7.