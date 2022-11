Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata del 28 novembre 2022

Questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.45 andrà in onda una nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP. Qualche giorno fa hanno fatto rientro nella casa Attilio Romita, Wilma Goich, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti, tornati in gioco dopo essere stati allontanati a causa della loro positività al coronavirus. Tra gli ex positivi al Covid, manca all’appello solamente Alberto De Pisis, impossibilitato a tornare visto il prolungarsi della malattia.

Quello di oggi sarà un appuntamento a dir poco scoppiettante, che registrerà inaspettate sorprese per due concorrenti della casa: si tratta di Micol Incorvaia, che riceverà la visita della sorella (nonché ex gieffina) Clizia, e di Patrizia Rossetti, alla quale verrà recapitato un messaggio da parte dell’anziano padre.

Nel loft più spiato d’Italia non sono mancate in ogni caso le scintille: in particolare, Antonino Spinalbese ha deciso di mettere un freno alla sua conoscenza sentimentale con Oriana Marzoli, la quale però non ha preso affatto bene la decisione del parrucchiere.

Occhio anche al verdetto del televoto di questa settimana, che ha interrogato l’affezionato pubblico del reality show su chi preferisse tra Sofia Giaele De Donà, Charlie Gnocchi, Luca Salatino e Nikita Pelizon. Il concorrente più votato sarà immune dalle nomination della giornata. Questo e altro nell’appuntamento odierno con il Grande Fratello VIP 7, in onda a a partire dalle 21.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.