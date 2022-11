Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 10 novembre 2022: Irene interviene con Salvo

Anticipazioni puntata 44 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 10 novembre 2022

Vittorio (Alessandro Tersigni) si allontana da Matilde (Chiara Baschetti), preso dalla paura di rimettere in gioco i propri sentimenti. Vito (Elia Tedesco) scopre una passione di Maria (Chiara Russo), mentre Flora (Lucrezia Massari) cerca di mettere sotto stress la ragazza. Elvira (Clara Danese) è triste per il fraintendimento tra lei e Salvo (Emanuel Caserio); Irene (Francesca Del Fa) va a parlare col siciliano per risolvere la situazione.

Marco (Moisè Curia) confessa a Stefania (Grace Ambrose) di aver deciso di abbandonare il giornalismo dopo il ricatto di Umberto (Roberto Farnesi). Adelaide (Vanessa Gravina) è furente con l’ex cognato per aver rovinato la carriera del nipote.