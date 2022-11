Il paradiso delle signore, anticipazioni 11 novembre 2022: Ezio ha una proposta da Vittorio

Anticipazioni puntata 45 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 11 novembre 2022

Marco (Moisè Curia) vuole lasciare il giornalismo e tutti coloro che gli stanno vicino e che gli vogliono bene cercano di convincerlo a non abbandonare i propri sogni. Salvatore (Emanuel Caserio) invece, dopo la rottura con Anna (Giulia Vecchio), ha deciso di andare a trovare Agnese (Emanuel Caserio) e Tina (Neva Leoni) a Londra per distrarsi un po’. Prima della partenza, il siciliano ha un pensiero speciale per Elvira (Clara Danese).

Flora (Lucrezia Massari) temporeggia sui giudizi riguardanti i modelli presentati da Maria (Chiara Russo). Vito (Elia Tedesco) compie una follia amorosa mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) propone ad Ezio (Massimo Poggio) di andare a vivere a casa sua. Marcello (Pietro Masotti) vede la Contessa giù di morale e ha un’idea per farle dimenticare i suoi tormenti… almeno per una sera!