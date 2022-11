Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 14 novembre 2022: Stefania, un piano affinché Marco cambi idea

Anticipazioni puntata 46 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 14 novembre 2022

Marco (Moisè Curia) vuole lasciare il giornalismo e Stefania (Grace Ambrose) pensa ad un piano per far cambiare idea al fidanzato. Flora (Lucrezia Massari) comunica a Vittorio (Alessandro Tersigni) di aver scartato l’abito di Maria (Chiara Russo), cosa che provoca una reazione in Matilde (Chiara Baschetti).

Adelaide (Vanessa Gravina) ha intenzione di voler comprare una serra abbandonata a Milano e chiede a Marcello (Pietro Masotti) di raccogliere informazioni utili. Ezio (Massimo Poggio) accetta la proposta fatta da Vittorio e va a vivere a casa sua. Flora e Umberto (Roberto Farnesi) festeggiano perchè finalmente sono riusciti a mettere Maria fuori gioco.