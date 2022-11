Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 2 novembre 2022: Armando chiede spiegazioni a Vito

Anticipazioni puntata 38 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 2 novembre 2022

Adelaide cerca di nascondere a Matilde il ricatto di Umberto, ma poi comprende di aver bisogno dell’aiuto della Frigerio. Anna cerca come può di rassicurare Salvo, ma lui ripensa alla piccola Irene che potrebbe riabbracciare il suo vero padre.

Armando chiede lumi a Vito sulla foto di Maria che ha trovato nel suo portafoglio, così lui svela il suo amore per la giovane siciliana e dice quando e dove è nato. Matilde parla del suo passato a Vittorio, il quale adesso capisce perché la donna non voglia danzare con lui. Anna propone a Salvo di partire insieme per una crociera e lui vuole fortemente credere che quel viaggio possa magari sistemare le cose.