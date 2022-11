Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 7 novembre 2022: il dolore di Salvatore

Anticipazioni puntata 41 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 7 novembre 2022

L’articolo sul Vajont pubblicato da Marco (Moisè Curia) è l’inizio di una guerra tra i Sant’Erasmo. Il giovane infatti si è inimicato il fratello Tancredi (Flavio Parenti) e Umberto (Roberto Farnesi), i quali sono costretti a dissociarsi dall’articolo tramite un comunicato stampa. Roberto (Filippo Scarafia) e Vittorio (Alessandro Tersigni) invece rimangono accanto a Marco in questa lotta per la verità. Maria (Chiara Russo) chiede aiuto ad Armando (Pietro Genuardi) per presentare il modello sposa per Flora (Lucrezia Massari).

Umberto mortifica Ezio (Massimo Poggio) per aver accordato senza la sua conferma dei permessi alle operaie della Palmieri. Vittorio si trova in mezzo alla faida tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto e cerca a tutti i costi di rimanerne fuori. Salvo (Emanuel Caserio) sfoga tutto il suo dolore sulle spalle di Marcello (Pietro Masotti) dopo aver detto per sempre addio a sua moglie Anna (Giulia Vecchio).