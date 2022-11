Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 9 novembre 2022: Elvira respinta da Salvo!

Anticipazioni puntata 43 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 9 novembre 2022

La Contessa viene a sapere che il nipote Tancredi (Flavio Parenti) sta cercando di affossare Marco (Moisè Curia) come giornalista; la zia cerca invece di risollevare il nipote prediletto organizzandogli nuovi colloqui lavorativi. Elvira (Clara Danese) vuole migliorare il morale di Salvatore (Emanuel Caserio), ma il siciliano non prende bene l’iniziativa della venere e la tratta persino male.

Ezio (Massimo Poggio) e Umberto (Roberto Farnesi) sono ancora in contrasto e Colombo trova appoggio morale in Vittorio (Alessandro Tersigni). Vito (Elia Tedesco) prepara una sorpresa per Maria (Chiara Russo), ma non vuole farle sapere di esserne l’autore. Vittorio confessa a Roberto (Filippo Scarafia) di provare un sentimento nei confronti di Matilde (Chiara Baschetti).