Il paradiso delle signore 7: Adelaide e Marcello, quale futuro? | Anticipazioni

Nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore 7, il piano di Umberto (Roberto Farnesi) per colpire Adelaide (Vanessa Gravina) rischia di rivelarsi pericoloso per Marco (Moise Curia), che – scoperto un carteggio privato riguardante la verità sulla tragedia del Vajont – ha ora tutta l’intenzione di pubblicare un articolo sul Paradiso Market.

Il commendatore non guarda in faccia a nessuno: pugnalerà il nipote alle spalle se Adelaide non gli cederà le sue quote del Paradiso. Ma quali ripercussioni avrà la vicenda su questo personaggio così controverso che è la contessa di Sant’Erasmo? E quali conseguenze avrà sugli altri personaggi?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Marcello e l’idea per far stare meglio Adelaide

Il ricatto di Umberto nei confronti di Adelaide porterà sviluppi anche su Matilde (Chiara Baschetti), che sarà pronta a lasciare il Paradiso senza spiegare il vero motivo a Vittorio. E quest’ultimo arriverà anche allo scontro con Umberto, costretto a rivedere il suo piano dopo la pubblicazione dell’articolo di Marco.

Dopo aver fallito anche nel tentativo di portare Vittorio dalla sua parte, Adelaide accuserà Umberto di aver rovinato la vita di Marco il quale, sempre più preoccupato di non trovare un nuovo lavoro, confesserà a Stefania (Grace Ambrose) di aver preso una decisione molto sofferta: lasciare il giornalismo.

Ci sarà un altro personaggio, Marcello Barbieri (Pietro Masotti), il cui rapporto con Adelaide continua a sviluppare elementi decisamente interessanti, creando nel pubblico mille interrogativi circa l’evoluzione di questa relazione. Proprio Marcello noterà il malessere di Adelaide e avrà un’idea per farle dimenticare (almeno per una sera) le sue pene.

Cosa organizzerà il gigante buono per tirare su il morale alla Contessa? E come finirà questo avvicinamento sempre più evidente tra i due? Per saperlo non rimane che guardare le prossime puntate del Paradiso!