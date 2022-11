Il paradiso delle signore 7: Adelaide e Marcello sempre più uniti (grazie a… una serra!) | Anticipazioni

La strana coppia che non sapevamo di volere in questo quinto daily de Il Paradiso delle Signore è quella formata da Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti), che entrambi delusi dal proprio partner cercano, ognuno a modo proprio, di vendicarsi o riavere la propria “metà”.

Nelle prossime puntate però assisteremo a un avvicinamento tra il barista e la contessa; dopo essere stata nuovamente colpita da Umberto (Roberto Farnesi), che ha infierito sulla carriera del nipote Marco (Moise Curia) Adelaide accuserà il cognato di aver rovinato la vita del giovane. Sarà proprio a quel punto che Marcello si accorgerà del malessere della contessa, in preda allo sconforto e fortemente provata.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Adelaide mette gli occhi su una serra e…

Quale modo migliore, dunque, per risollevare il morale di Adelaide se non quello di organizzarle una serata speciale e farle dimenticare qualche brutto pensiero?

In seguito sarà la passione per i fiori della Sant’Erasmo ad unire nuovamente i due: la Contessa metterà gli occhi su una serra abbandonata di Milano, che vorrà acquistare; per arrivare al suo scopo, Adelaide chiederà a Marcello di informarsi e così il barista farà di tutto per non deludere la Contessa e farle ottenere la serra che desidera.

Riuscirà il nostro giovane di belle speranze a impressionare Adelaide? L’austera e spavalda Contessa si mostrerà disponibile ad un’apertura verso di lui? Presto vi anticiperemo nuovi particolari…