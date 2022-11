Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 14 al 18 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 14 a venerdì 18 novembre 2022

Stefania pensa a un piano per far cambiare idea a Marco, ancora intenzionato ad abbandonare il giornalismo. Flora è scettica sull’abito di Maria e in seguito dice a Vittorio che l’ha scartato, cosa che provoca la reazione di Matilde. Adelaide intende comprare una serra abbandonata a Milano e chiede a Marcello di raccogliere notizie sull’immobile. Ezio accetta la proposta di Vittorio e si trasferisce a casa sua. Umberto e Flora sono al settimo cielo perché, con astuzia, lei si è liberata di Maria.

Nonostante i già numerosi tentativi, Marco persegue l’idea di lasciare la carriera del giornalismo; Stefania però non si arrende e decide di rivolgersi a Matilde. Salvatore è tornato da Londra e, per quanto continui ancora a pensare ad Anna, è deciso a voltare pagina cercando di guardare al futuro. Specie dopo l’ultima discussione, Vittorio preferisce mantenere le distanze da Matilde. Marcello non intende deludere Adelaide e vuole a tutti i costi assicurarle l’acquisto della serra a cui la Contessa è interessata. Maria vive un momento difficile e, quando Vito capisce che lei si è imbattuta in una grande delusione lavorativa, cerca di incoraggiarla a credere in se stessa.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: una proposta di lavoro per Marco

Per affetto nei confronti di Marco, Adelaide decide di promuovere al Circolo un concorso letterario, con il nipote che ricoprirà il ruolo di giudice. Irene viene a scoprire che Clara ha mentito sul suo secondo lavoro. Si salda sempre di più l’amicizia tra Elvira e Salvatore, alla quale l’Amato junior parla del suo attuale stato d’animo. Armando spinge Vito a fare finalmente il primo passo con Maria. Flora intanto inizia a nutrire dei sensi di colpa verso la Puglisi, ma Umberto la sprona a non farsi troppi scrupoli.

Don Saverio è preoccupato per Clara, dopo aver saputo che la nipote fa le pulizie in un palazzo; per la Venere si tratta di un secondo lavoro, necessario per poter sostenere finanziariamente la sua famiglia. Armando offre una seconda possibilità a Clara. Al Paradiso, Adelaide avvisa Flora sul fatto che la guerra non è ancora finita. Dopo l’ennesimo aspro rimprovero di Umberto, stavolta Ezio ha uno scatto d’orgoglio e si licenzia dalla Palmieri. Grazie a un aspirante giornalista, Marco inizia a riflettere sulle decisioni lavorative che ha preso di recente. Matilde scopre che Adelaide aveva ragione: Flora ha copiato l’abito di Maria!

Ezio parla a Vittorio delle dimissioni che ha rassegnato dalla Palmieri, ma per ora preferisce che la notizia non venga divulgata; Gloria però ha dei sospetti e lo induce a rivelarle la verità. Marcello riesce a impressionare Adelaide, che fa un passo avanti verso di lui. A Marco giunge un’importante proposta professionale. Matilde è in dubbio su tacere o meno ad Adelaide la verità sul fatto che Flora ha copiato il vestito di Maria; per la Frigerio sono all’orizzonte ulteriori scoperte su Flora, grazie ad un dialogo tra lei e Vittorio.