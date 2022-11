Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 7 all’11 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 7 a venerdì 11 novembre 2022

Dopo la pubblicazione del pezzo sul Vajont su Paradiso Market, Marco si è inimicato il fratello Tancredi e Umberto che, in un comunicato stampa, si sono dissociati dall’articolo; Vittorio e Roberto, invece, sono dalla parte del giovane Sant’Erasmo. Maria prepara il modello da presentare a Flora e chiede aiuto ad Armando. Umberto umilia Ezio per aver accordato un permesso alle operaie della Palmieri senza consultarlo prima. Adelaide, intanto, cerca di portare Vittorio dalla sua parte nella lotta contro Umberto, ma Conti non cede, intenzionato a non mettersi fra loro due. Salvo, dopo aver detto addio per sempre a sua moglie Anna, sfoga tutta la sua disperazione con Marcello.

Le ragazze cercano di stare accanto a Salvo, che si è chiuso nel suo dolore, e pensano a un piano per risollevare il morale al giovane siciliano. Gemma e Stefania pianificano una serata romantica per Ezio e Veronica, mentre Colombo si sfoga con Gloria dopo il suo scontro con Umberto. Vito intercetta un desiderio di Maria e cerca di esaudirlo. Vittorio resta folgorato da un’iniziativa di Matilde e inizia a vederla sotto una nuova veste.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Tancredi fa di tutto per boicottare Marco

Adelaide apprende che Tancredi sta facendo di tutto per boicottare Marco nel suo mestiere e la zia si prodiga per organizzargli nuovi colloqui. Elvira ha un’idea per tentare di risollevare il morale di Salvo, ma lui non la prende bene e, inspiegabilmente, tratta male la povera ragazza. Continua la tensione tra Umberto ed Ezio, che però trova solidarietà in Vittorio. Vito prepara la sorpresa per Maria, ma non vuole rimanere anonimo. Vittorio confessa a Roberto di provare dei sentimenti per Matilde.

Vittorio ha paura di mettersi di nuovo in gioco con le donne e si allontana da Matilde. Flora mette sotto pressione Maria, mentre Vito scopre una passione della bella siciliana. Elvira è triste per via dello scontro con Salvo e Irene va a parlare con lui per cercare di risolvere il malinteso. Adelaide accusa Umberto di aver rovinato la vita di Marco, il quale, sempre più preoccupato di non trovare un nuovo lavoro, confessa a Stefania di aver preso una decisione molto sofferta: vuole lasciare il giornalismo.

Stefania, Matilde e Vittorio cercano di convincere Marco a non lasciare il giornalismo. Intanto Salvo ha deciso di andare a trovare Agnese e Tina a Londra per distrarsi, ma prima di partire ha un pensiero speciale per Elvira. Maria presenta i suoi modelli a Flora, che prende tempo per giudicarli. Vito fa una follia d’amore, mentre Vittorio propone a Ezio di andare a vivere a casa sua. Marcello nota il malessere di Adelaide e ha un’idea per farle dimenticare per una sera le sue pene.