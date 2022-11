Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: provaci ancora Vito!

Dopo la cocente delusione sul lavoro di Maria (Chiara Russo), che si è vista bocciare l’abito azzurro da sera, Vito Lamantia (Elia Tedesco) sta provando a starle vicino, incoraggiandola a credere nel suo talento. Ma quando inizierà il nostro affascinante contabile siciliano a “sbottonarsi” con la bella stilista?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Armando (Pietro Genuardi) – stanco di fare da spalla a Vito nel tentativo di farsi notare da Maria – lo spingerà a fare finalmente il primo passo con la conterranea. Ma andrà tutto liscio al primo colpo?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Vito invita Maria ma…

La risposta è no e gli imprevisti non tarderanno ad arrivare: Anche Alfredo (Gabriele Anagni) spingerà Vito a buttarsi con Maria e così, dopo tanta insistenza, Maria riceverà un biglietto da Vito. A quel punto la Puglisi, decisa a presentarsi all’appuntamento con il suo nuovo amico, sarà entusiasta dell’invito di quest’ultimo ma le cose non andranno come lui immagina…

Cosa accadrà in futuro? Il giovane Lamantia deciderà di riprovarci o continuerà ad agire nell’ombra sperando che la ragazza s’innamori di lui? Per saperlo guardiamo insieme i prossimi episodi e lo sapremo: provaci ancora Vito!