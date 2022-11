Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: quando torna Alfredo?

In poche settimane di daily aveva già conquistato una buona fetta di pubblico femminile de Il Paradiso delle Signore e, mentre un paio di Veneri gli ronzavano intorno, è stato temporaneamente assente lasciando in sospeso con una certa signorina Irene Cipriani (Francesca Del Fa). Ma la frattura al braccio del giovane magazziniere sembra stia per guarire: Alfredo Perico (Gabriele Anagni) sta dunque per tornare!

Quando lo rivedremo in onda, dunque? Il bell’Alfredo rifarà il suo ingresso durante la puntata di lunedì 21 novembre e subito intuirà che tra Vito (Elia tedesco) e Maria potrebbe nascere qualcosa. Perico farà subito qualcosa per il collega ragioniere e infatti spingerà Vito a buttarsi con Maria!

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Alfredo torna e inviterà Irene

Alfredo inoltre non si sarà ancora arreso e non intende rinunciare ad Irene, di conseguenza cercherà di strappare un invito alla bella venere nella speranza di ricevere una risposta positiva. Riuscirà il nostro eroe a riconquistare la sua bella dopo l’assenza per malattia?

E Irene avrà voglia di mettersi nuovamente in gioco dopo la delusione ricevuta in passato da Rocco (Giancarlo Commare?) Presto ne riparleremo…