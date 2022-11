Il paradiso delle signore 7: Umberto e Flora, la coppia si sfascia? Lui la rivuole ma lei… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore 7, fulmine a ciel sereno nella relazione tra Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari): la coppia diabolica che tanto sembrava affiatata nel lavoro e nella vita, al punto da resistere ai fendenti di Adelaide (Vanessa Gravina) anche a costo di sabotare la carriera della giovane Maria (Chiara Russo), andrà inaspettatamente in pezzi. Per la gioia della Contessa? Ebbene… quasi!

Ma ancor più inaspettata è la modalità con cui i due amanti si lasceranno: sarà Flora a rompere con Umberto, e lui a rincorrerla! Ma andiamo con ordine: quando accadrà e perchè?

Vi avevamo raccontato che Flora, istigata da Umberto a soffocare i propri scrupoli, arriverà a copiare un disegno di Maria per inserirlo nella propria collezione… ma verrà scoperta da Matilde (Chiara Baschetti), che deciderà di parlarne con Vittorio (Alessandro Tersigni)!

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Flora trova sfogo in Marcello

Sorprendentemente però, Flora nel frattempo avrà cambiato idea, sentendosi sempre più in colpa verso la giovane sarta siciliana non solo sulle scorrettezze perpetrate fin qui ai danni di Maria, ma anche sulla relazione con Umberto. Ebbene, sul finire della prossima settimana tra lei e Guarnieri sarà vera e propria rottura!

Ma non finisce qui: nelle puntate seguenti, vedremo un sorprendente Umberto impegnato a riconquistare la giovane compagna, mentre lei rifiuterà le sue attenzioni per trovare sfogo e ascolto in… Marcello (Pietro Masotti)! Quest’ultimo, a sua volta, è molto provato dalla lontananza dell’amata Ludovica (Giulia Arena) ma nello stesso tempo anche molto intrigato dalla vicinanza con la fascinosa contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

Ecco dunque il quadrangolo che non ci aspettavamo… in mezzo al quale spunterà presto un anello di fidanzamento. Ma il prezioso gioiello sortirà l’effetto sperato? Non sempre le cose vanno come previsto…