Il paradiso delle signore 7: Flora copia l’abito di Maria!

Una delle linee sempre al centro del Paradiso delle Signore è quella della moda: in tal senso la prossima trama riguarda le due stiliste dell’atelier nato proprio nel grande magazzino, che ora si ritrovano a lavorare insieme alla collezione di Natale.

Maria (Chiara Russo), sotto la supervisione di Flora (Lucrezia Massari), sta infatti lavorando ad uno degli abiti commissionati da Vittorio (Alessandro Tersigni) e dovrà sopportare la pressione che la stessa Flora eserciterà affinché il lavoro venga terminato al più presto e secondo i suoi criteri. La giovane stilista italo-americana sarà soddisfatta del lavoro della collega?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Flora scarta l’abito di Maria

Quel che è certo è che la Puglisi presenterà presto i suoi modelli a Flora, che inizialmente prenderà tempo per giudicarli per poi esprimere un giudizio negativo; alla fine la Gentile comunicherà a Vittorio di aver scartato il vestito di Maria, provocando l’accesa reazione di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti).

A quel punto, Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) festeggerà con la sua amata che, con astuzia, sarà riuscita a liberarsi della giovane sarta siciliana. Ma per Flora i sensi di colpa verso Maria non tarderanno ad arrivare, nonostante l’invito di Umberto a non farsi troppi scrupoli…

Finirà davvero qui la rivalità tra le due donne? La risposta è no: non contenta di quanto combinato fin qui, Flora copierà a Maria proprio l’abito che lei stessa aveva scartato. Lo scoprirà qualcuno o l’episodio è destinato a restare impunito? Continuate a seguirci…