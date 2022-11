Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Vito, sorpresa a Maria! | Follia d’amore

Periodo pieno di problemi per Maria (Chiara Russo) a Il paradiso delle signore: la ragazza, pur avendo avuto modo di dimostrare il suo grande talento, è andata incontro all’invidia di Flora (Lucrezia Massari), che ora teme di perdere il posto di stilista. L’insicurezza e la rabbia della Gentile, come peraltro avete visto, hanno prodotto un effetto domino, con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) che – pur di tranquillizzare la sua amata – ha messo in piedi un ricatto contro Adelaide (Vanessa Gravina) che va a coinvolgere persino il nipote Marco (Moisé Curia).

Nelle prossime puntate del Paradiso, Maria avrà ancora a che fare con Flora e nello specifico attenderà il giudizio di quest’ultima su alcuni bozzetti: la stilista in carica non sembrerà però ben disposta nei suoi confronti e, stando alle anticipazioni, si prenderà del tempo per giudicarli. Guai in vista?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Vito pensa a una sorpresa, ma non si svela…

Comunque vada, quest’anno le vicende di Maria riguardano anche un lato più sentimentale: Vito Lamantia (Elia Tedesco), che in teoria è giunto al grande magazzino per occupare il ruolo di contabile, in pratica coltiva sin da giovanissimo un sogno d’amore nei riguardi della Puglisi e adesso è deciso a far diventare quel sogno realtà!

Ovviamente, al momento Maria ancora non sa che Vito è la stessa persona in contatto con suo padre: come reagirà quando lo scoprirà, visto che già in passato ha avuto una grande delusione con Rocco (Giancarlo Commare)? Per scoprirlo ci sarà tempo: per ora Vito porta avanti la sua lenta strategia di avvicinamento e, nelle puntate in onda la prossima settimana, farà una sorpresa alla sua bella ma… rimanendo anonimo! Gli spoiler parlano di una sorta di “follia d’amore“…