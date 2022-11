Il paradiso delle signore 7: Ezio si licenzia dalla Palmieri (questa volta sul serio)! | Anticipazioni

Dopo la cena romantica per Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) organizzata da Vittorio (Alessandro Tersigni) a casa sua, il direttore della Palmieri accetterà di trasferirsi a casa di Conti, ma non rimarrà ancora per molto il direttore della celebre fabbrica di tessuti, partner commerciale principale de Il Paradiso delle Signore.

Nelle prossime puntate infatti, dopo l’ennesimo aspro rimprovero di Umberto (Roberto Farnesi), Ezio avrà uno scatto d’orgoglio e si licenzierà dalla Palmieri! Una decisione improvvisa che lo porterà ad avere reazioni diverse con le persone della sua famiglia. Cosa farà dunque l’uomo dopo questa azione piuttosto impulsiva?

Spoiler Il paradiso delle signore: Ezio nasconde le sue dimissioni a Veronica

La prima persona a cui Colombo parlerà delle dimissioni che ha rassegnato dalla Palmieri sarà Vittorio, ma in un primo tempo deciderà di non divulgare la notizia; peccato che Gloria (Lara Komar) lo conosca molto bene e sarà proprio lei ad avere dei sospetti osservando il comportamento del tuttora marito e lo indurrà a dirle la verità.

Nello specifico, Ezio deciderà di trovare un nuovo lavoro prima di dire a Veronica che si è licenziato dalla Palmieri, mentre Gloria lo incalzerà affinché renda ufficiali le sue dimissioni. Ezio dirà la verità sulla fine del suo rapporto di lavoro con Guarnieri alla compagna oppure no? Quali ripercussioni potrebbe avere questo sulla coppia?