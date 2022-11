Il paradiso delle signore 7: Salvatore riuscirà a voltare pagina? Anticipazioni

Con la puntata di venerdì 4 novembre, si è chiusa la lunga partecipazione a Il paradiso delle signore dell’attrice Giulia Vecchio (che in futuro vedremo impegnata in nuovi lavori): la sua Anna Imbriani alla fine è tornata dal suo antico amore, quel Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo) che aveva avuto grande importanza nella versione di prima serata della fiction di Rai 1.

A dirla tutta, non si conoscevano i dettagli della questione ma la sostanza sì: sin da inizio estate, grazie ad alcuni post sui social, si era ampiamente intuito che Quinto era vivo e che la storia di Anna e Salvatore (Emanuel Caserio) si sarebbe chiusa con una grande delusione per il pasticciere. Così è stato e ora la vicenda del giovane Amato proseguirà su altri binari.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Salvatore si apre con Elvira

Già sappiamo che, sin da subito, la venere Elvira (Clara Danese) tenterà di scardinare il muro di dolore che Salvatore alzerà, ma inizialmente la ragazza verrà trattata malissimo. In seguito Salvo troverà un modo per farsi perdonare dalla sua nuova amica e subito dopo partirà per qualche giorno per Londra, in modo da distrarsi e rivedere madre e sorella.

La trasferta durerà pochissimo (praticamente ce ne accorgeremo a malapena visto che ci sarà il weekend di mezzo) e, al suo ritorno a Milano, Salvatore subito tornerà a confidarsi con Elvira, a cui riuscirà a parlare senza remore del suo stato d’animo.

Insomma, la direzione verso cui va il personaggio è già piuttosto chiara: per quanto nella sua mente circoli ancora il ricordo del tempo trascorso insieme ad Anna, Salvatore avrà presto una nuova “donna di riferimento” e quindi – a meno di improbabili colpi di scena – tutto sembra portare ad una inedita coppia che gradualmente nascerà: Salvo ed Elvira.