Il paradiso delle signore 7: per Tancredi manca poco, ma Marco cambierà la sua vita? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, non è un momento facile per Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia): il rampollo ha preso la decisione di lasciare il giornalismo in seguito al comunicato stampa dei fratello Tancredi (Flavio Parenti), nel quale quest’ultimo si è dissociato da quanto scritto dal consanguineo nella sua inchiesta sulla tragedia del Vajont. Di conseguenza Stefania (Grace Ambrose), fidanzata di Marco, ha chiesto aiuto al famoso giornalista Claudio Verde che ha proposto al giovane letterato di fare da presidente di giuria ad un concorso indetto da Verde stesso.

Stefania non è stata l’unica a muoversi per aiutare il boyfriend: per affetto nei confronti del nipote, Adelaide (Vanessa Gravina) ha deciso di promuovere il concorso al Circolo e – a breve – sarà proprio grazie a un aspirante giornalista che Marco inizierà a riflettere sulle decisioni lavorative che ha preso di recente.

Spoiler Il paradiso delle signore: Tancredi grande protagonista nei prossimi mesi

È davvero la fine per la carriera giornalistica del giovane Sant’Erasmo? La risposta è no: Marco riceverà un’importante offerta di lavoro, che potrebbe cambiare la sua vita e quella di Stefania. Cosa accadrà?

In attesa di scoprirlo, registriamo una grande curiosità nei confronti del personaggio di Tancredi di Sant’Erasmo, in un certo senso già presente nelle dinamiche della fiction daily… ma nei fatti ancora mai visto dai telespettatori! In tanti si chiedono se, a parte il nominarlo di continuo, lo conosceremo davvero. Ma è una domanda che ha già una risposta: come già sappiamo Flavio Parenti interpreterà Tancredi e il suo arrivo è sempre più vicino!

Il “nuovo” Sant’Erasmo, insomma, sarà grande protagonista della seconda parte della stagione, ma a quel punto Marco quale scelta avrà fatto? E Stefania, come ne sarà coinvolta?