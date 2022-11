Il paradiso delle signore: Tv Soap intervista Barbara Lo Gaglio (Isabella Marai)

Nei giorni scorsi, a Il paradiso delle signore, abbiamo conosciuto un nuovo personaggio guest, quello di Isabella Marai, che sia pur fugacemente ha fatto parte delle vicende di Adelaide e Marcello. Chissà che prima o poi non rifaccia capolino nelle trame della fiction daily di Rai 1… A interpretare Isabella è Barbara Lo Gaglio, attrice e produttrice, che tra l’altro è anche la moglie di Luca Biagini (l’indimenticato Edoardo Della Rocca di Centovetrine e la voce di Eric Forrester in Beautiful).

Abbiamo fatto qualche domanda a Barbara in merito alla sua esperienza al Paradiso:

Come sei arrivata nel cast del paradiso?

Facendo un provino procuratomi dalla mia agenzia FIL5AGENCY.

Come ti sei approcciata al personaggio?

Mi sono vestita, pettinata e truccata come una donna di quell’epoca. Mi sono ispirata a mia nonna, che era una signora bene e portava sempre le perle. Il resto è venuto da solo.

Come la descriveresti?

Una signora molto ricca ma borghese, non nobile come Adelaide, con la sfrontatezza che hanno spesso le persone ricche che si sono fatte da sole: una donna che comunque non si vuol fare intimidire ma sa essere anche ironica e conosce le regole della società in cui si muove.

Come ti sei trovata sul set?

Benissimo. A partire da tutto il reparto tecnico: trucco, parrucco, costumi a tutti gli video operatori, il regista, direttore della fotografia e i colleghi.

Conoscevi già gli interpreti di Adelaide e Marcello?

Beh, conosco da anni Vanessa Gravina ed è stato un piacere lavorare con lei. Poi è stato molto piacevole anche l’incontro con “Marcello”, l’attore Pietro Masotti. Devo dire che ci siamo divertiti.

Guardavi la serie prima?

A volte sì, quando sono libera da impegni. Mi piace molto l’ambientazione.

Cosa guardi in tv in genere?

Moltissime serie italiane e straniere sulle piattaforme e film.

Sei sposata con Luca Biagini. Raccontaci di voi…

Stiamo insieme da vent’anni. Quest’anno il 4 dicembre è il nostro ventesimo anniversario e siamo sposati da dieci. Ci amiamo profondamente nel rispetto dei reciproci caratteri (molto diversi tra loro), a volte facciamo scintille ma siamo una coppia solida.

Sei anche una produttrice. Prossimi progetti?

La nostra società (mia e di Luca) si chiama BaBi Production. Ora abbiamo qualcosa in ballo. Non dico niente per scaramanzia. Abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo, a nostro parere: Il Cuore Rivelatore di Anthony Neilson, che speriamo di riproporre presto.