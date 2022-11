Mio fratello, mia sorella: cast e trama del film tv di Canale 5

Stasera, venerdì 25 novembre su Canale 5, va in onda Mio fratello, mia sorella, il film prodotto da Netflix e Mediaset che vede protagonisti Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi, nel ruolo di due fratelli agli antipodi.

Per un inaspettato patto successorio e per volontà del loro defunto padre, Tesla e Nikola (Pandolfi e Preziosi) si ritrovano, a dover convivere per un anno nella medesima casa, malgrado i loro rapporti si siano interrotti da circa vent’anni.

Tesla è la madre della ribelle Carolina (Ludovica Martino) e di Sebastiano (Francesco Cavallo), un adolescente affetto da schizofrenia ad alto funzionamento ma dotato di un grande talento come violoncellista. Il padre dei ragazzi, ex marito di Tesla, non si è mai occupato di loro e la donna ha dovuto provvedere da sola alla sopravvivenza della sua famiglia. Nikola, che invece ha uno spirito libero e spericolato, dopo aver abbandonato la famiglia da ormai due decenni vive in Costa Rica dove pratica il kitesurf!

Tesla non è certo entusiasta di abitare sotto lo stesso tetto con Nik, ma il notaio le comunica che l’ultima volontà di suo padre (che purtroppo non ha lasciato soldi), è che lei e suo fratello convivano per un anno nella casa di famiglia, dove da tempo vive con i suoi figli. Inizia quindi una difficile quanto folle convivenza tra i due diversissimi fratelli, fatta di continui scontri e battibecchi, ma anche dalla nascita del tutto inaspettata del forte legame che lega zio Nik e suo nipote Sebastiano; quest’ultimo è deciso a trasferirsi su Marte per portarvi la sua musica. Carolina, invece, decide di trasferirsi a casa di Emma, una brillante pianista ma soprattutto amica di famiglia. Una convivenza forzata che costringerà tutti i protagonisti a fare i conti con le proprie paure e fragilità.

Nel cast di Mio fratello, mia sorella – scritto da Paola Mammini e Roberto Capucci (che ne è anche il regista) – accanto ai due protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi spiccano i due giovani e talentuosi attori Ludovica Martino e Francesco Cavallo (nei ruoli dei figli di Tesla). Da menzionare anche Stella Egitto e Caterina Murino. La pellicola, in chiave commovente e leggera, racconta la disabilità mentale con l’ottimo personaggio del giovane Sebastiano e affronta con delicatezza molti temi importanti come le relazioni familiari, l’accettazione di se stessi, le incomprensioni ma soprattutto l’importanza del perdono.