Passaporto per la libertà: cast, trama e anticipazioni della nuova fiction di Canale 5

Giovedì 24 novembre, in prima serata su Canale 5, arriva Passaporto per la libertà, una meravigliosa miniserie in quattro puntate che racconta la vita di Aracy de Carvalho (1908-2011), una donna coraggiosa, impavida e anticonformista protagonista di una vicenda commovente e di fondamentale importanza che prende vita durante la Seconda Guerra Mondiale!

La storia si svolge a San Poalo, nel 1935! Aracy, portata in scena dall’attrice Sophie Charlotte, è una donna forte, determinata e, soprattutto, giusta. Divorziata dal primo marito e con un figlio piccolo, Eduardo Carvalho, la brasiliana si reca in Germania in cerca di lavoro e lì ottiene un posto presso il consolato brasiliano ad Amburgo, nel settore dei passaporti.

Serie tv Passaporto per la libertà, dal 24 novembre su Canale 5

L’incontro con il viceconsole João Guimarães Rosa (Rodrigo Lombardi), nel suo primo giorno di lavoro ad Amburgo, cambierà per sempre la sua vita. Con il passare dei giorni, João – completamente affascinato dalla sua bellezza – si rende conto che la donna nasconde qualcosa. Infatti, Aracy, con la complicità di Hardner (Stefan Weinert), suo complice e migliore amico, aiuta in segreto le famiglie ebree a fuggire dalla Germania nazista. Senza alcuna protezione e nemmeno immunità diplomatica, la protagonista elude le regole per poter rilasciare visti e aiutare tanti innocenti perseguitati a immigrare nelle Americhe.

Quando viene interrogata da João, dopo un primo momento di esitazione, la donna decide di raccontargli la sua nobile e pericolosa missione. L’uomo, colpito dalla sua grande umanità, diventa suo alleato e confidente. Ma il fascino di Aracy non passa inosservato anche al capitano delle truppe di Hitler, il nazista Thomas Zumkle (Peter Ketnath), il quale se ne innamora perdutamente e farà di tutto per mettere fuori gioco il suo rivale, nonostante sia sentimentalmente legato a Vivi (Gabi Petry), una bellissima cantante dei Cabaret Babel. In poco tempo, Aracy diventa la sua ossessione; Zumkle inizia a seguire ogni suo passo e con le sue frequenti avances, oltre a infastidirla moltissimo, metterà a repentaglio l’aiuto che lei offre agli ebrei.

La miniserie è la prima produzione di Globo in partnership con Sony Pictures Television e vanta un cast ricco di talenti brasiliani e internazionali. Oltre a protagonisti Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi, figurano molti attori brasiliani come Tarcísio Filho (il console Souza Ribeiro), Gabriela Petry (Taibele Bashevis, una donna ebrea divisa tra il sogno di fare la cantante e la necessità di stare vicino alla famiglia), oltre ad attori che provengono da diversi Paesi, come i tedeschi Peter Ketnath e Stefan Weinert, il britannico Tomas Sinclair Spencer, l’italiano Jacopo Garfagnoli, la polacca Izabela Gwizdak, l’israeliano Sivan Mast e l’americano Brian Townes.

Una grande storia che, prima di questa miniserie, era poco conosciuta in Brasile e ancora meno altrove. Per le sue eroiche gesta, Aracy – conosciuta anche come l’Angelo di Amburgo – nel 1982 ha ricevuto l’onorificenza di Giusta tra le Nazioni, assegnata a coloro che hanno agito in modo eroico durante l’Olocausto. Passaporto per la Libertà è un emozionante dramma d’epoca che la critica brasiliana ha definito la più grande (e migliore) serie nella storia di Globo Tv!