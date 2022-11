Tempesta d’amore, anticipazioni dal 20 al 26 novembre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 20 a sabato 26 novembre 2022

Gerry viene a sapere che si sta cercando un nuovo affittuario per il salone di bellezza del Fürstenhof. Con l’aiuto di Erik, gli viene l’idea di rilevare lui stesso il salone e lasciare che sia Shirin a gestirlo. La ragazza è talmente entusiasta dell’idea che accetta l’offerta e si getta tra le braccia di Gerry… con cui scatta un bacio!

Dopo l’annuncio di Ariane, Werner ha uno svenimento. A quel punto – su consiglio della Kalenberg – Hildegard contatta Robert, che decide di tornare al Fürstenhof. Mentre la dark lady si gode il suo trionfo, Cornelia guarda al ritorno del suo ex con sentimenti contrastanti…

Maja e Florian vorrebbero un matrimonio semplice invitando solo gli amici più stretti. Poco dopo, però, scoprono che Selina ha già organizzato una sontuosa festa con 150 invitati al podere dei von Thalheim e non se la sentono di deluderla.

L’ordine dei medici costringe Michael a chiudere il suo studio e gli vieta di esercitare la professione medica fino al completamento delle indagini. Quando Constanze offre al medico aiuto legale, Rosalie spera che il fidanzato ritrovi la fiducia. L’uomo, invece, sprofonda nella rassegnazione…

Rosalie propone a Cornelia di incontrare insieme Ariane, nella speranza di riuscire a smascherare quest’ultima. Le cose, però, non vanno come sperato: la Kalenberg provoca la Engel a tal punto da indurla a gettarle in faccia un bicchiere d’acqua.

Sconvolta, Shirin si sottrae dal bacio di Gerry. Quest’ultimo fraintende però la situazione e si convince che lui e la Ceylan siano una coppia!

Hildegard informa Werner che l’apparentemente simpatico signor Lehmann è in realtà un prestanome di una società immobiliare che acquista abitazioni su larga scala. I due escogitano quindi un piano per sbarazzarsi di Lehmann…

Mentre Cornelia è molto delusa dal comportamento Rosalie, Ariane si finge ferita dall’accaduto e si rifugia tra le braccia di Robert!

Shirin sa bene di dover confessare a Gerry di non voler stare con lui, ma allo stesso tempo teme che ciò possa far saltare l’accordo per il salone di bellezza…

Dopo la notte di passione con Ariane, Robert non sa come affrontare la situazione e decide di mantenere le distanze. Poco dopo, l’uomo vede Cornelia suonare il pianoforte e la vecchia ferita della separazione dalla sua amata si riapre…

Selina regala a Maja un anello della bisnonna come dono di nozze. Quando lo prova, la ragazza si rende conto che l’anello è un po’ troppo piccolo per lei, ma riesce comunque a toglierlo con l’aiuto di acqua e sapone. Poco dopo, distratta da Florian, la von Thalheim dimentica il gioiello sul lavandino, da dove scompare…

Quando Max scopre che Gerry ha affittato il salone di bellezza a Shirin, sospetta che quest’ultima abbia manipolato suo fratello e le lancia accuse ingiustificate. L’accaduto porta la Ceylan a riflettere e giungere alla decisione di annullare il suo accordo con Gerry.

Robert scopre che Ariane non ha parlato a Cornelia della loro notte insieme e tira un sospiro di sollievo. Poco dopo, però, la Kalenberg gli fa una confessione importante…