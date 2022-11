Tempesta d’amore, anticipazioni dal 27 novembre al 3 dicembre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 27 novembre a sabato 3 dicembre 2022

Rosalie si appella ancora una volta alla sua amicizia con Cornelia, riuscendo a far considerare a quest’ultima l’ipotesi che Ariane stia effettivamente tramando alle loro spalle.

Max sorprende Vanessa acquistando un camper per fare un viaggio insieme a lei. La ragazza è molto toccata dal gesto, ma confessa al fidanzato di poter fare solo un viaggio breve in quanto vuole concentrarsi sulla sua carriera di schermitrice. Il fitness trainer non la prende bene e tra i due scoppia un violento litigio.

Mentre Maja cerca disperatamente l’anello di famiglia, Constanze finge di ritrovarlo mentre si trova in compagnia di Selina. A quel punto Maja intuisce che c’è proprio la sorellastra dietro alla sparizione del gioiello e tra le due ragazze scoppia un’accesa discussione.

Ariane riesce a riportare Erik dalla sua parte e fa un accordo con lui. Poco dopo, Cornelia assiste ad una conversazione tra Ariane, Robert ed Erik che la porta a prendere una decisione…

Maja è profondamente delusa dalle bugie di Constanze e decide dunque di escludere quest’ultima dalla lista degli invitati al suo matrimonio. Selina è molto turbata dalla spaccatura creatasi tra le sue figlie…

Michael si annoia a casa senza lavorare, ma la sua quiete viene turbata da un piccolo incidente con protagonista André. Vedendo l’amico soffrire, il medico accetta di curarlo segretamente nel suo studio nonostante il divieto di praticare. A sua insaputa, però, qualcuno lo sta osservando…

Max è deluso da Vanessa, a cui rinfaccia di non essere stata onesta con lui. A quel punto Michael ricorda al nipote che lui stesso ha fatto credere alla fidanzata di volere dei figli, accusandolo dunque di essere un ipocrita. Il fitness trainer, però, non è dello stesso avviso…

Selina viene a sapere che il ricevimento nuziale non potrà svolgersi al podere dei von Thalheim a causa di danni causati dall’acqua. A quel punto Florian suggerisce di tornare all’idea originale e organizzare una piccola festa solo per una cerchia ristretta…