Ve la immaginate Cornelia Holle (Deborah Müller) a “caccia di uomini” poco dopo la fine del suo grande amore con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)? Per quanto inaspettato, sarà ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E, neanche a dirlo, dietro ci sarà lo zampino di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert lascia il Fürstenhof

Non c’è nulla che Ariane lascerebbe intentato pur di conquistare Robert. E proprio questa determinazione sta rendendo fattibile un’impresa che inizialmente sembrava assolutamente impossibile. Neanche la Kalenberg, però, potrà prevedere le conseguenze di tutte le sue azioni…

Se effettivamente Robert e Cornelia si sono lasciati a causa degli intrighi della perfida dark lady, non per questo Saalfeld sembra infatti incline a iniziare una relazione con Ariane… anzi!

Convinto che l’ex fidanzata sia a rischio di suicidio per colpa sua, l’uomo ha deciso di lasciare il Fürstenhof per non turbare ulteriormente la “sorellastra”. Un imprevisto che spingerà la Kalenberg a correre ai ripari…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane convince Cornelia a cercare nuovi uomini

Determinata a fare in modo che il suo amato Robert torni da lei il prima possibile, Ariane proverà a rimediare ai suoi stessi intrighi, provando a far apparire Cornelia non solo come sana di mente ma addirittura sulla strada di una piena guarigione!

Sarà così che la Kalenberg spingerà la “rivale” a dimostrare ai suoi familiari di aver superato il dramma della rottura con Saalfeld, aprendosi a relazioni con altri uomini. Il risultato? Incoraggiata da Ariane, Cornelia si presenterà elegantissima al pianobar del Fürstenhof, dove inizierà a flirtare apertamente con un ospite dell’hotel…

Inutile dire che il comportamento della Holle non passerà certo inosservato e lascerà di stucco i suoi cari, Werner (Dirk Galuba) in primis! Se Ariane proverà a convincere quest’ultimo che il cambiamento di Cornelia sia un segno positivo, però, ci sarà chi intuirà invece che l’influenza della dark lady sulla Holle sia molto pericolosa…