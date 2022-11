Fin dal momento del loro primo incontro, Gerry Richter (Johannes Hut) non ha avuto dubbi: è Shirin Ceylan (Merve Çakır) la donna della sua vita! Ma quest’ultima ricambierà mai i suoi sentimenti? Ebbene, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore le cose sembreranno finalmente cambiare… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry vince il torneo di golf

Il primo incontro tra Gerry e Shirin è stato uno dei momenti più magici degli ultimi mesi. Peccato solo che il colpo di fulmine sia stato a senso unico! Se il fratello di Max (Stefan HartmannI) si è perdutamente innamorato della bella ragazza, infatti, quest’ultima vede in lui solo un grande amico. Almeno fino ad ora…

Nonostante tutti intorno a lui abbiano provato a convincerlo a dimenticare la Ceylan, il giovane Richter non solo non ha dato ascolto ai consigli ricevuti, ma ha deciso di fare di tutto pur di realizzare il grande sogno della sua amata: aprire un salone di bellezza tutto suo.

È stato con questo obiettivo che Gerry si è iscritto al prestigioso torneo di golf organizzato al Fürstenhof e sarà proprio il sostegno della sua amata a portare il ragazzo a superare le proprie paure e vincere il primo premio! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja crede che Shirin ami Gerry

Inutile dire che il successo del giovane campione verrà accolto con sorpresa e gioia da tutti al Fürstenhof… a partire da Shirin! E per quest’ultima è in arrivo un momento particolarmente toccante: durante le premiazioni, Gerry dedicherà infatti a lei la sua vittoria, promettendo di usare i 10.000 euro del primo premio per comprarle il salone di bellezza.

Il risultato? Le parole e la generosità di quel ragazzo così speciale toccheranno profondamente la Ceylan, che non potrà fare a meno di commuoversi e ringraziare di cuore il suo benefattore. Ma la sua sarà solo gratitudine?

Ebbene, quando poco dopo Shirin racconterà l’accaduto a Maja (Christina Arends), quest’ultima non avrà dubbi: l’amica si è innamorata di Gerry! Un’intuizione che la Ceylan respingerà con decisione, ma che con il tempo si rivelerà corretta…