Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la decisione generosa di GERRY

Non c’è nulla che Gerry Richter (Johannes Hut) non farebbe per Shirin Ceylan (Merve Çakır)! E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il ragazzo scoprirà di poter realizzare il grande sogno della sua amata, non si tirerà indietro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry rinuncia al golf

Spesso relegato a mansioni semplici a causa del suo deficit cognitivo, da qualche giorno Gerry ha visto aprirsi le porte di un’inaspettata carriera molto redditizia: quella di giocatore professionista di golf!

Come sappiamo, Erik (Sven Waasner) ha infatti scoperto che il giovane Richter ha un talento naturale per questo sport e si è subito proposto come suo manager. La speranza di Vogt è di portare il ragazzo alla vittoria di un prestigioso torneo con in palio un ricco montepremi. Purtroppo, però, non tutti sono d’accordo…

Quando Max (Stefan Hartmann) ha scoperto le intenzioni di Erik si è infatti messo in mezzo, provando ad impedire che il fratellino venisse trascinato in qualcosa di più grande di lui. Poco dopo, però, si renderà conto di quanto potrebbe fruttargli il talento del consanguineo…

Sarà così che Max e Erik inizieranno a discutere per decidere chi di loro abbia più diritto a ricoprire il ruolo di agente del talentuoso ragazzo. Una discussione che genererà al punto da spingere Gerry a prendere una decisione sofferta: lasciare il golf!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry vuole realizzare i sogni di Shirin

Inutile dire che la decisione del giovane Richter spiazzerà sia Max che Erik, che si troveranno così improvvisamente con un pugno di mosche in mano. Determinati a far tornare Gerry sui suoi passi, i due proveranno a convincerlo con argomentazioni diverse, ma nulla avrà effetto.

Sarà proprio quando sembrerà che la carriera di golfista di Gerry sia finita ancor prima di iniziare che accadrà qualcosa di inaspettato: Shirin troverà un salone di bellezza apparentemente perfetto per iniziarvi la propria attività come estetista… peccato solo che non abbia il denaro necessario a rilevarlo!

Il risultato? Determinato a permettere alla donna che ama di realizzare il suo sogno, Gerry deciderà di ricominciare ad allenarsi segretamente a golf nella speranza di poter vincere il primo premio del torneo: diecimila euro! Il ragazzo riuscirà in quest’impresa?