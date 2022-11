Tempesta d’amore: il matrimonio da sogno di MAJA e FLORIAN! | Anticipazioni e foto

Il grande giorno è finalmente arrivato! Tra pochissimo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore andrà in onda l’attesissimo “happy end” dei due protagonisti Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber), che celebreranno la loro unione con un matrimonio da favola! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Florian decidono di sposarsi

Ci sono voluti parecchi mesi e infiniti ostacoli da superare, ma alla fine l’amore ha trionfato! Dopo aver dovuto affrontare faide familiari, intrighi, “terzi incomodi” e persino una malattia mortale, Maja e Florian si sono finalmente ritrovati e si apprestano a iniziare una nuova vita insieme negli Stati Uniti. Prima, però, ci sarà un passo importante da compiere…

Decisi a diventare marito e moglie prima della propria partenza, i due innamorati hanno infatti deciso di sposarsi a Bichlheim circondati dai propri cari, a partire dalle rispettive famiglie. E sarà proprio questa l’occasione per ricucire dei vecchi strappi.

Se Maja riuscirà finalmente a riappacificarsi con la sorellastra Constanze (Sophia Schiller) e potrà riabbracciare l’amatissimo padre Cornelius (Christoph Mory), quest’ultimo si troverà infatti ad affrontare la vicinanza con l’ex moglie Selina (Katja Rosin) e il nemico giurato Erik (Sven Waasner), chiudendo così una volta per tutte le vecchie ferite…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian e Maja diventano marito e moglie

Circondati dall’affetto dei loro cari e davanti ai rispettivi testimoni – Erik e Shirin (Merve Çakır) – nel corso della puntata 3722 Maja e Florian potranno così finalmente dire il grande “sì”, diventando marito e moglie proprio nel luogo in cui nacque il loro amore: l’albero “magico” del bosco del Fürstenhof.

Dopo la toccante cerimonia sarà il momento dei festeggiamenti, che avranno luogo in riva al lago dove i due novelli sposini giungeranno romanticamente in barca. Insomma, la natura si confermerà il tema principale della storia d’amore dei due protagonisti della diciassettesima stagione!

Sarà questo l’ultimo atto della bellissima storia d’amore di Maja e Florian, che si appresteranno a lasciare il Fürstenhof per iniziare la loro vita insieme negli Stati Uniti. E, come da tradizione, con la loro partenza il testimone passerà ad una nuova coppia di protagonisti…