Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il ritorno di PAUL

Una grandissima sorpresa attende i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Tra pochissimo nelle puntate in onda sui nostri teleschermi farà infatti ritorno un personaggio storico diventato uno dei beniamini del pubblico della soap bavarese: Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). E per lui è in arrivo niente meno che un ruolo da protagonista! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: la storia di Paul Lindbergh

In quasi vent’anni a Tempesta d’amore si sono alternate decide di personaggi, ma alcuni di loro hanno lasciato davvero il segno. Tra questi c’è senza dubbio Paul Lindbergh, volto iconico delle ultime stagioni della soap.

Arrivato al Fürstenhof circa quattro anni fa come fratello dell’allora protagonista Alicia (Larissa Marolt), questo personaggio è entrato nel cuore dei telespettatori di Sturm der Liebe grazie ad una profonda evoluzione che lo ha portato a trasformarsi in un vero e proprio eroe romantico.

Entrato in scena come un rubacuori un po’ superficiale, il giovane uomo è stato letteralmente trasformato dall’amore della dolce e timida Romy Ehrlinger (Désirée von Delft), con cui è stato protagonista di una delle storyline più belle degli ultimi anni. Purtroppo, però, per loro non ci fu un lieto fine…

Come molti ricorderanno, infatti, Romy morì avvelenata proprio il giorno delle sue nozze con Paul, facendo precipitare quest’ultimo in uno stato di disperazione totale da cui riuscì faticosamente a riprendersi solo dopo parecchi mesi. Fu allora che il giovane vedovo conobbe la bellissima Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus), con cui poco dopo lasciò il Fürstenhof. Il suo, però, non sarà un addio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul torna al Fürstenhof

Nonostante il grande entusiasmo per la sua nuova vita sentimentale (al fianco di Michelle) e lavorativa (aprire uno studio di fisioterapia a Monaco), purtroppo le cose non andranno come sperato…

Inizialmente il progetto di Paul si rivelerà un vero successo tanto da portare quest’ultimo a decidere a decidere di espandere la sua attività. Una mossa che, purtroppo, si rivelerà avventata: il giovane imprenditore si ritroverà infatti presto sommerso dai debiti e sarà costretto a cedere la sua attività. E non è finita qui!

I problemi sul lavoro finiranno infatti per condizionare anche la vita privata del giovane Lindbergh, che vedrà naufragare la sua relazione con Michelle. Paul si ritroverà così ancora una volta a dover ricominciare da capo. E sarà proprio allora che riceverà un’offerta incredibile che lo riporterà al Fürstenhof…

Sarà così che Paul Lindbergh tornerà a Tempesta d’amore a più di un anno di distanza dalla sua partenza insieme a Michelle. Un ritorno che lo porterà non solo a vivere nuove avventure (sentimentali e non solo), ma anche a conquistarsi il ruolo di protagonista maschile della diciottesima stagione di Tempesta d’amore!