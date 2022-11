Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: problemi per MAX e VANESSA

Sembravano la coppia perfetta, eppure per loro sta per arrivare una vera e propria tempesta. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) attraverseranno infatti una crisi senza precedenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max fa una sorpresa a Vanessa

Per stare insieme hanno dovuto superare mille ostacoli ed incomprensioni, ma ora Vanessa e Max possono finalmente godersi la loro felicità senza preoccupazioni. Benché apparentemente affiatatissimi, però, i due innamorati scopriranno presto di non essere poi così allineati…

Tutto inizierà quando il fitness trainer farà alla fidanzata una sorpresa romantica: acquisterà un camper per poter fare un lungo viaggio insieme a lei. Ebbene, benché profondamente commossa per il generoso gesto del fidanzato, però, la Sonnbichler finirà per deludere il suo amato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max deluso da Vanessa

Vanessa spiegherà infatti a Max di non voler trascurare la sua carriera di schermitrice e di non poter dunque partire per un lungo viaggio. Una risposta che il giovane uomo non gradirà e così tra i due scoppierà un’accesa discussione.

Ebbene, sarà proprio durante questa difficile conversazione che la Sonnbichler farà al fidanzato una confessione: in questo momento della sua vita, non c’è nulla per lei che conti di più del campionato nazionale di scherma!

Una rivelazione che ferirà profondamente Max, tanto da portarlo ad accusare Vanessa di non essere stata sincera con lui. Peccato però che lo stesso fitness trainer sta nascondendo alla sua amata un segreto ben più grave, destinato a mettere in pericolo il suo futuro insieme alla fidanzata…