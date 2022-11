Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il passo falso di PAUL

Quando Josie Klee (Lena Conzendorf) ha conosciuto Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), le è sembrato di essere in un sogno. Sogno da cui si sveglierà nel peggiore dei modi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane protagonista della diciottesima stagione verrà infatti ferita proprio dal suo “principe azzurro”… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul difende Josie da Erik

È stato un ingresso in scena davvero movimentato quello di Josie Klee. Arrivata al Fürstenhof nella speranza di poter lavorare insieme ad André (Joachim Lätsch), la giovane cuoca ha non solo ottenuto il lavoro, ma ha anche conosciuto l’uomo dei suoi sogni: Paul!

Come sappiamo, i due si sono casualmente incontrati sulla strada verso Bichlheim e per la Klee è stato amore a prima vista! E così, nonostante il suo amato dimostri di avere occhi solo per la bellissima Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), Josie non perderà la speranza di poterlo un giorno conquistare.

Sarà in questo contesto che la Klee verrà rimproverata aspramente da Erik (Sven Waasner) per aver utilizzato l’ingresso principale del Fürstenhof per le consegne di un fornitore di verdure. In difesa della ragazza, però, interverrà subito Paul che rimetterà Vogt al suo posto. Un gesto che lascerà il segno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul delude Josie

Profondamente colpita dal coraggioso intervento del suo amato, Josie penserà di ringraziare quest’ultimo preparandogli una torta con le sue mani. Quando però la ragazza si presenterà da Paul per consegnargli il dono, riceverà un aspro rimprovero: Lindbergh le dirà chiaramente di averla difesa da Erik solo perché quest’ultimo aveva alzato la voce, ma che il collega aveva ragione a rimproverarla.

E non è finita qui! Quando Josie – nonostante la delusione – consegnerà comunque a Paul la torta, lui non solo le dirà di non voler ingerire zuccheri, ma si offrirà anche di prepararle un piano alimentare, lasciandole così intendere di aver bisogno di mettersi in forma.

Profondamente umiliata, la Klee si ritirerà dunque in cucina, dove racconterà a Hildegard (Antje Hagen) l’accaduto, sfogando tutta la propria frustrazione. Quando Josie si dirà certa che Paul sia un dongiovanni superficiale, però, la Sonnbichler la rassicurerà: il giovanotto è molto meglio di quello che possa sembrare. Riuscirà Paul a farsi perdonare da Josie?