Tempesta d’amore: arriva LEANDER SAALFELD! Nuovo protagonista? | Casting news tedesche

Una vera e propria rivoluzione è in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Con la diciottesima stagione ormai giunta al suo atto finale, in Germania ci si prepara infatti all’inizio di una nuova annata, che – come da tradizione – porterà parecchie novità a livello di casting.

Ebbene, tra i vari nuovi ingressi comparirà anche un personaggio molto speciale che andrà ad arricchire il “clan Saalfeld”. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Leander è il figlio di Laura e Alexander

Sono passati quasi vent’anni dall’indimenticabile prima puntata di Tempesta d’amore, incentrata sull’allora protagonista Laura Mahler, interpretata da Henriette Richter-Röhl. Arrivata al Fürstenhof per iniziare una nuova vita dopo il tradimento subito dal futuro marito, la ragazza conobbe Alexander Saalfeld… e tra loro fu colpo di fulmine!

La bellissima e tormentata storia d’amore tra Laura e Alexander tenne incollati al teleschermo milioni di telespettatori e trasformò Sturm der Liebe da una breve serie inizialmente programmata per massimo 100 puntate ad un successo internazionale che va avanti da 18 anni.

Come ricorderete, dopo il loro lieto fine coronato con un matrimonio da sogno, Laura e Alexander si trasferirono a Bruxelles e allargarono la famiglia grazie alla nascita dei loro figli Hannah e Leander. E sarà proprio quest’ultimo a entrare presto in scena…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Leander arriva al Fürstenhof

Nel corso della puntata 3949 (in onda in Germania il prossimo 19 dicembre), al Fürstenhof comparirà infatti il figlio di Laura e Alexander: Leander Saalfeld. Ed in suo sarà un ingresso da eroe: appena arrivato, il giovane uomo salverà infatti la vita a Paul (Sandro Kirtzel) grazie alle sue competenze mediche.

Recentemente laureato in medicina, Leander giungerà infatti a Bichlheim per iniziare un tirocinio come medico. Una professione decisamente inusuale per l’erede di una famiglia di albergatori! E infatti la scelta professionale del giovane Saalfeld avrà motivazioni ben specifiche…

Ma torniamo all’arrivo di Leander al Fürstenhof! Benché sia nato e cresciuto in Belgio, il giovane uomo si troverà subito a casa all’hotel a cinque stelle, grazie all’accoglienza dello zio Robert (Lorenzo Patané), il nonno Werner (Dirk Galuba) e la cugina Valentina (Aylin Ravanyar). E tutto sembra indicare che – oltre alla propria famiglia – al Fürstenhof il giovane Saalfeld troverà anche l’amore…

Tempesta d’amore, casting news: Marcel Zuschlag interpreta Leander Saalfeld

Il personaggio di Leander Saalfeld verrà interpretato da Marcel Zuschlag, attore tedesco classe 1993. Molto attivo in teatro, il giovane interprete ha anche partecipato ad alcune serie televisive d’oltralpe, tra cui “Wrong”, “Bettys Diagnose”, “Wilsberg” e “Start the fck up”. Artista poliedrico, Marcel Zuschlag è non solo attore, ma anche ballerino e insegnante di acrobatica e “acroyoga”.

Come vi abbiamo anticipato, l’ingresso in scena di Marcel Zuschlag nei panni di Leander Saalfeld è previsto per la puntata 3949, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 19 dicembre. Per ora sembra confermato che il personaggio di “Leander” sarà parte del cast fisso della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, ma c’è chi ipotizza che per il giovane Saalfeld sia addirittura in arrivo un ruolo di protagonista!

In attesa di scoprirlo, vi lasciamo con alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso attore sul suo personaggio:

“Leander è completamente assorbito dalla sua professione di medico: Anche se l’apprendimento a scuola non è sempre stato facile per lui, è molto ambizioso quando si tratta di medicina o dei suoi pazienti.”

Sarà dunque Leander Saalfeld il futuro protagonista della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, dopo Paul e Josie (Lena Conzendorf)?