Trama puntata di Terra amara di martedì 15 novembre 2022

Zuleyha è a casa di Nihal e Cengo. La sua falsa fuga è in realtà un escamotage che serve a testare la fiducia che la sua famiglia nutre per lei. Fekeli prende parte alla cena per la raccolta fondi dell’associazione di Hunkar, dove viene messo all’asta un cuscino ricamato a mano da Zuleyha. Yilmaz fa a sorpresa una notevole offerta di denaro per aggiudicarselo. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.