Trama puntata di Terra amara di giovedì 17 novembre 2022

Alla villa giunge un pacco per Demir: si tratta del cuscino mandato da Yilmaz. Nel frattempo, a Cukurova è il momento di conoscere un nuovo medico, la dottoressa Mujgan, che distribuisce il vaccino contro la poliomielite ai bimbi delle baracche. Gaffur in un primo momento pensa che sia un piano di Yilmaz, ma Hunkar provvede a smentire e lo manda a ritirare un pacco per lei in città… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.