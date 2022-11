Terra amara, anticipazioni dal 21 al 26 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 21 a sabato 26 novembre 2022

Husamettin, in prigione, muore prima di poter rivelare a Hunkar un segreto riguardante l’omicidio di suo marito. Fekeli e Yilmaz sono alle prese con il danno provocato da Demir, ma Fekeli consiglia al figlio acquisito di non cedere alle provocazioni fingendo che la cosa non li abbia colpiti, atteggiamento che manda su tutte le furie Demir. Fekeli, intanto, scopre che Husamettin dopo la testimonianza andò a vivere in una bella casa a Develi: comincia così a sospettare che la casa gli sia stata regalata per aver testimoniato il falso.

Demir vuole cacciare Yilmaz da Cukurova e diffida Hunkar dall’avere contatti con Fekeli. Demir incarica Sait di cercare Ali Riza Citci, che è l’unico in vita di quelli che ne determinarono la condanna, rendendo falsa testimonianza. Forse Demir vuole ucciderlo? Pranzo dagli Yaman, con ospite Mujgan, di cui Zuleyha si mostra gelosa; non per Demir, ma per Yilmaz. Zuleyha dà a Sabahattin una lettera da consegnare a Yilmaz dove ha scritto che Adnan è suo figlio, e il vero motivo per cui ha sposato Demir.

Un incidente costringe Demir in fin di vita e mette in crisi le convinzioni di Zuleyha. Fekeli, per non perdere la fiducia dell’importante socio di Yilmaz, a causa del fallimento dell’affare da cento tonnellate di cotone escogita una mossa geniale con un imprenditore egiziano.

Spoiler Terra amara: Demir viene operato

Demir è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica a seguito del suo intervento per salvare il figlio Adnan, ed è fuori pericolo. Zuleyha, che progettava la fuga con Yilmaz, adesso deve rivedere i suoi piani. Colpita dall’atto eroico del marito e afflitta dai sensi di colpa, decide di restare al suo fianco e riprende la lettera data a Sabahattin scritta per Yilmaz.

Yilmaz ha cominciato a nutrire interesse per la dottoressa Mujgan ma, come consigliato da Fekeli, prima di iniziare una relazione con lei deve capire se il suo cuore sia davvero libero. A questo proposito, decide di parlare con Zuleyha. Il breve incontro tra i due, tra detti e non detti, dichiara definitivamente la fine della loro relazione e del loro amore.

Yilmaz decide di voltare pagina e invita Mujgan a cena fuori. Al ristorante arrivano anche Demir e Zuleyha, la quale, vedendo Yilmaz mano nella mano con la dottoressa, si sente male e chiede a Demir di riportarla a casa. Durante la cena, Cengaver, ubriaco, diventa molesto con Yilmaz, il quale risponde prendendolo a pugni. Una volta rientrato a casa, Cengaver si lascia scappare con Nihal che Yilmaz e Zuleyha avevano una relazione.

Mentre tornano alla villa, Demir e Zuleyha litigano: lui insinua che lei sia gelosa di Mujgan, mentre lei sostiene che lui non accetti il successo di Yilmaz. Intanto, Sabahattin decide di ritirare la richiesta di divorzio, cedendo ai ricatti di Demir, che aveva interrotto i pagamenti delle rate universitarie di Betul.

Gaffur, recatosi a Maras, va alla ricerca di Ali Riza Citci come ordinatogli da Hunkar. Gaffur riesce a trovare l’uomo, ma sorprende Sait intento a uscire dal negozio di proprietà di Citci. Tornato alla tenuta, Gaffur viene fermato da Demir che si fa raccontare tutto e gli ordina di non dire nulla ad Hunkar. L’intera città sa della zuffa tra Yilmaz e Cengaver. Yilmaz porta Mujgan a pranzo al circolo per farsi perdonare e Zuleyha, che si trova lì con Nihal, è messa di fronte all’evidenza che i due hanno una relazione.

Gulten, venuta a sapere di Yilmaz e Mujgan, va a trovarlo di nascosto, ma rimane delusa quando Yilmaz le dice che la considera come una sorella. Sermin, imbarazzata dalle voci che girano riguardo al suo matrimonio, chiede a Sabahattin di tornare a casa, senza risultato. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.