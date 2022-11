Terra amara, anticipazioni 25 novembre 2022: Yilmaz e Zuleyha, fine della storia?

Trama puntata di Terra amara di venerdì 25 novembre 2022

Yilmaz ha iniziato a sentire una certa attrazione per la dottoressa Mujgan, ma – come consigliato dal fedele amico Fekeli, prima di cominciare una storia con lei deve assolutamente cercare di comprendere se il suo cuore sia davvero libero. A tal proposito, l’uomo decide di parlare con Zuleyha ma il breve incontro che ci sarà tra i due, tra detti e non detti, rappresenta anche la fine della loro relazione e del loro amore. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.