Terra amara, anticipazioni 26 novembre 2022: Yilmaz e Mujgan, Zuleyha si accorge di loro e…

Trama puntata di Terra amara di sabato 26 novembre 2022

Yilmaz intende chiudere con il passato e invita Mujgan a cena fuori. Al ristorante, giungono anche Demir e Zuleyha, la quale, accorgendosi di Yilmaz mano nella mano con la dottoressa, non si sente bene e chiede a Demir di riportarla a casa. Nel corso della cena, Cengaver, ubriaco, diventa fastidioso con Yilmaz, il quale per tutta risposta lo prende a pugni. Una volta tornato a casa, Cengaver si lascia scappare con Nihal che Yilmaz e Zuleyha avevano una storia.

Mentre rientrano alla villa, Demir e Zuleyha hanno un litigio: lui insinua che lei sia gelosa di Mujgan, mentre lei sostiene che lui non si rassegni al fatto che Yilmaz ha avuto successo. Sabahattin decide di ritirare la richiesta di divorzio, cedendo ai ricatti di Demir, che aveva interrotto i pagamenti delle rate universitarie di Betul.

Gaffur è andato a Maras alla ricerca di Ali Riza Citci, come ordinatogli da Hunkar. L’uomo viene trovato, ma sorprende Sait uscire dal negozio di proprietà di Citci. Quando torna alla tenuta, Gaffur viene fermato da Demir, che si fa raccontare tutto e gli intima di non dire nulla ad Hunkar. L’intera città, intanto, ha appreso della lite tra Yilmaz e Cengaver. Yilmaz porta Mujgan a pranzo al circolo per farsi perdonare. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.