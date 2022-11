Trama puntata di Terra amara di lunedì 28 novembre 2022

Per Zuleyha, che in quel momento si trova al circolo con Nihal, è ormai chiaro che Yilmaz e Mujgan hanno una relazione. Gulten, appreso di Mujgan e Yilmaz, va da quest'ultimo di nascosto, ma resta delusa quando Yilmaz le spiega che la considera come fosse una sorella. Sermin, imbarazzata dal "gossip" che riguarda il suo matrimonio, chiede invano a Sabahattin di tornare a casa…