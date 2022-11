Terra amara, anticipazioni dal 14 al 19 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 14 a sabato 19 novembre 2022

Gaffur e Saniye fanno ritorno alla villa, ma al momento Demir non lo sa. Zuleyha, però, sa che Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz quando era in carcere, quindi la ripudia come amica. Yilmaz programma un viaggio d’affari ad Istanbul. Zuleyha racconta a Sermin che vuole scappare con il bambino ad Istanbul. Sermin lo racconta subito a Demir, che corre con Hunkar in aeroporto e lì vedono Yilmaz all’imbarco. Zuleyha, però, non c’è.

Zuleyha si trova a casa di Nihal e Cengo. La sua finta fuga è solo un modo per testare la fiducia che la sua famiglia nutre per lei. Fekeli partecipa alla cena per la raccolta fondi dell’associazione di Hunkar, dove viene messo all’asta un cuscino ricamato a mano da Zuleyha. Yilmaz, a sorpresa, fa una grossa offerta di denaro per aggiudicarselo.

All’asta di beneficenza, Yilmaz offre una cifra esorbitante per il cuscino ricamato da Zuleyha. Demir vorrebbe rilanciare ma viene fermato da Hunkar, che teme che la gente possa insospettirsi. Così Yilmaz si aggiudica il cuscino con i pavoni. La stessa sera, Fekeli incontra Hunkar e le dice di cercare la verità sulla storia dell’assassinio del marito. Una volta tornata a casa, Hunkar si scontra con Demir, che non vuole che la madre abbia alcun tipo di rapporto con l’uomo che ha ucciso suo padre.

Spoiler Terra Amara: Sabahattin vuole divorziare da Sermin ma…

Alla villa arriva un pacco per Demir: è il cuscino inviatogli da Yilmaz. Intanto, a Cukurova è arrivato un nuovo medico, la dottoressa Mujgan, che distribuisce il vaccino contro la poliomielite ai bambini delle baracche. Gaffur inizialmente pensa che sia un piano di Yilmaz, ma Hunkar smentisce tutto e lo manda a ritirare un pacco per lei in città.

Mentre è in città per una commissione, Gaffur si trova coinvolto in uno strano caso di omicidio. Si tratta in realtà di un piano ordito da Hunkar e Demir per punire Gaffur, punizione che gli costerà il posto di lavoro e la stima di Saniye. Nel frattempo, il piccolo Adnan ha la febbre alta. Nonostante le rassicurazioni di Hunkar, Zuleyha e Demir portano il bimbo in ospedale, dove viene curato da Mujgan.

Sabahattin presenta Mujgan a Yilmaz, che vuole organizzare una giornata di visite mediche per le famiglie dei suoi dipendenti. Mujgan accetta l’incarico e visita i pazienti insieme a Sabahattin. Demir telefona ad Aycan, avvocatessa divorzista, e le intima di dissuadere Sabahattin dal portare avanti la causa di divorzio, se non vuole incorrere in gravi conseguenze.

Sabahattin vuole divorziare da Sermin ma Demir, per preservare il buon nome della famiglia, vuole convincerlo a rinunciare. Dopo un duro confronto tra i due, Demir decide di tagliare i fondi a Betul, la figlia di Sabahattin. Zuleyha, che sta progettando la fuga dalla tenuta, vede casualmente Yilmaz in compagnia di un’altra donna, Mujgan, e teme di essere stata dimenticata dall’amato. Intanto, Gaffur e Saniye sono tornati a lavorare per Demir, ma il ruolo di capo dei braccianti, prima svolto da Gaffur, è stato affidato ad un’altra persona, Halil. Per riprendersi il suo posto, Gaffur ordisce un piano: invita Halil lungo il canale per un brindisi, lo fa ubriacare e poi, nella notte, libera i cavalli di Hunkar in modo che la colpa ricada su di lui.

Demir scopre che Yilmaz e Fekeli hanno chiuso un affare con un importante imprenditore dell’industria tessile per una fornitura di cento tonnellate di cotone, così incarica i suoi uomini di bagnarlo per renderlo inutilizzabile. Husamettin, uno dei tre testimoni che ha mandato Fekeli in prigione, sul letto di morte manda a chiamare Hunkar per rivelarle un segreto riguardo all’omicidio di suo marito. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.