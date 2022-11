Terra amara, anticipazioni dal 28 novembre al 3 dicembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre 2022

Sait viene a sapere da Musa che il signor Demir gli ha commissionato un lavoro: deve andare nell’aranceto di Yilmaz e segare tutte le piante. Appena viene a conoscenza del piano, Sait va a cercare Yilmaz, che si reca nei campi insieme a Sait per mettere in fuga i malviventi assoldati da Demir. Quest’ultimo scopre così che Sait sta facendo il doppio gioco.

Sermin cerca una soluzione per pagare i suoi debiti, ma la proposta di Demir di comprare la sua casa non la soddisfa, per cui vi rinuncia. Yilmaz, parlando con Sabahattin, viene a conoscenza della difficoltà economica di Sermin e fa una controproposta: vuole acquistare la sua casa al doppio del prezzo offertole da Demir. Intanto Gaffur, su richiesta della signora Hunkar, cerca senza risultati Ali Riza Citci.

Spoiler Terra amara: Demir viene arrestato

Per gelosia, e punzecchiata da Gulten (cui rimprovera di non aver consegnato a Yilmaz le sue lettere), Zuleyha si rivolge a Hunkar e fa cacciare la ex-confidente dalla villa. Sait viene trovato ucciso. E, mentre Fekeli si precipita in casa di Demir, affrontandolo drammaticamente, lo stesso Demir viene arrestato e interrogato per sospetto concorso in omicidio.

Demir è in carcere, ma Hunkar non si dà per vinta: cerca un modo per farlo uscire e, intanto, indaga per capire se sia realmente innocente. Questa ricerca la conduce a un’altra verità che il tempo aveva nascosto. Il chiacchiericcio riguardo all’arresto di Demir si diffonde in fretta, ma la famiglia cerca di metterlo a tacere. L’esperienza del rivale in amore riporta alla mente di Yilmaz il ricordo del suo arresto, insieme a tante considerazioni che condivide con Fekeli.

Gaffur, approfittando dell’assenza di Demir, intravede un’opportunità per migliorare la sua posizione. Anche Zuleyha approfitta del fatto che la villa sia vuota per correre a parlare con l’unica persona fidata, il dottor Sabahattin; la sua improvvisa scomparsa dà luogo a uno spiacevole equivoco e la porta ad assistere a un quadretto familiare che le spezza il cuore.

Hunkar è convinta che Zuleyha si nasconda con Adnan a casa di Fekeli. Ma non è così: la donna ha portato il figlio in ospedale a causa della febbre. Zuleyha confessa a Hunkar di temerla e di sentirsi una prigioniera nella villa, ma che non ha intenzione di andarsene perché Demir, nonostante tutto, ha dimostrato il suo amore per Adnan. Fekeli racconta a Hunkar la verità sulla notte in cui ha ucciso il marito e le confessa l’amore che provava per lei quando erano giovani. Hunkar va a parlare con il nuovo procuratore con l’intenzione di far scarcerare Demir. Il procuratore però non si fa intimidire e le nega la possibilità. Così la donna escogita un piano insieme all’avvocato Hayati: promette in regalo a Gaffur e Saniye un terreno molto ambito a Karacali se l’uomo si prenderà la colpa al posto di Demir.

Yilmaz e Fekeli ospitano Mujgan a cena. Yilmaz è affascinato dalla personalità di Mujgan e Fekeli se ne accorge. Intanto Demir soffre molto in prigione e non riesce a darsi pace. Hunkar propone un piano a Gaffur: sarà lui ad addossarsi la colpa e Demir potrà essere scagionato. Dovrà restare in carcere per due anni, ma la ricompensa è molto alta. Saniye consiglia a Gaffur di accettare subito la proposta.