Terra amara dal 5 al 10 dicembre 2022 | Trama puntate

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 5 a sabato 10 dicembre 2022

Gaffur, approfittando dell’assenza di Demir, intravede un’opportunità per migliorare la sua posizione. Anche Zuleyha approfitta del fatto che la villa sia vuota, per correre a parlare con l’unica persona fidata, il dottor Sabahattin. La sua improvvisa scomparsa dà luogo a uno spiacevole equivoco e la porta ad assistere a un quadretto familiare che le spezza il cuore.

Hunkar è convinta che Zuleyha si nasconda con Adnan a casa di Fekeli, ma non è così. La donna ha portato il figlio in ospedale a causa della febbre. Zuleyha confessa a Hunkar di temerla e di sentirsi una prigioniera nella villa, ma che non ha intenzione di andarsene perché Demir, nonostante tutto, ha dimostrato il suo amore per Adnan. Fekeli racconta a Hunkar la verità sulla notte in cui ha ucciso il marito e le confessa l’amore che provava per lei quando erano giovani.

Hunkar va a parlare con il nuovo procuratore con l’intenzione di far scarcerare Demir. Il procuratore però non si fa intimidire e le nega la possibilità. Così la donna escogita un piano con all’avvocato Hayati, promette in regalo a Gaffur e Saniye un terreno molto ambito a Karacali se l’uomo si prenderà la colpa al posto di Demir.

Spoiler Terra amara: Gaffur accetta la proposta di Hunkar ma poi…

Yilmaz e Fekeli ospitano Mujgan a cena. Yilmaz è affascinato dalla personalità di Mujgan e Fekeli se ne accorge. Intanto Demir soffre molto in prigione e non riesce a darsi pace. Hunkar propone un piano a Gaffur: sarà lui ad addossarsi la colpa e Demir potrà essere scagionato: dovrà restare in carcere per due anni, ma la ricompensa è molto alta. Saniye consiglia a Gaffur di accettare subito la proposta.

Gaffur, benché un po’ restio e spaventato all’idea di restare in carcere per due anni, per amore di Saniye accetta la proposta di Hunkar. Demir, però, non vuole assolutamente passare per un codardo e si infuria all’idea di far andare Gaffur in prigione al posto suo. Il sogno di Saniye di diventare ricca si infrange. Una volta uscito di prigione grazie a Fekeli, Demir litiga con Hunkar e decide di andarsene da casa.

Demir discute con Hunkar per averlo creduto l’assassino di Sait; arrabbiato, lascia la villa e va a vivere in albergo con Zuleyha, Adnan e Nimet. Gaffur tenterà di trarre profitto dalla lontananza di Demir dalla tenuta. Anche Yilmaz discute con Fekeli per aver dimostrato l’innocenza di Demir riguardo la morte di Sait. Yilmaz, ritiene che un uomo crudele come Demir meriti comunque di stare in prigione. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.