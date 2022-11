Terra Amara anticipazioni: Demir “punisce” Züleyha, ecco perché

Un nuovo dolore sconvolgerà Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Appena tenterà di ribellarsi al dispotico marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), la nostra protagonista dovrà fare a meno del piccolo Adnan. Una svolta che la farà sprofondare in una crisi totale…

Terra Amara, news: Züleyha chiede aiuto a Yilmaz ma…

Nei nostri precedenti post dedicati a questo argomento vi abbiamo anticipato che il momento di forte tensione si verificherà quando Züleyha scoprirà che lei e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente con l’auto di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) poiché la macchina è stata manomessa per ordine di Demir. In preda alla rabbia, la Altun preparerà quindi le valigie, portando via con sé Adnan, e si ridirigerà a chiedere aiuto a Yilmaz proprio quando quest’ultimo, a casa del “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), starà ufficializzando il suo fidanzamento con Müjgan.

Appena si renderà conto di ciò che la moglie ha fatto, Demir non esiterà quindi ad aprire il fuoco contro la tenuta di Fekeli e, nel bel mezzo della guerriglia che si verrà a creare, riuscirà a sparare a Yilmaz all’altezza delle spalle. L’uomo verrà quindi operato d’urgenza dalla Hekimoğlu, da Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e da una loro amica dottoressa.

Terra Amara, spoiler: Demir “punisce” Züleyha

Nell’attesa di scoprire se ci saranno conseguenze per lui (non essendo ancora chiaro se Fekeli intenda denunciarlo per aver attentato alla vita del figlioccio Yilmaz), Demir non riuscirà a sopportare l’idea che Züleyha abbia cercato per l’ennesima volta di fuggire chiedendo aiuto al suo ex fidanzato.

Proprio per questo, in accordo con la madre Hünkar (Vahide Perçin), Demir deciderà di requisire l’auto che aveva regalato a Züleyha e, come se non bastasse, nasconderà Adnan in una località segreta, infischiandosene del pianto della consorte. Insomma, per l’ennesima volta il Yaman farà leva sull’amore che Züleyha ha per il figlio per procurarle un dolore e costringerla a stare al suo fianco…

Terra Amara, trame: Fekeli “rassicura” Demir

Intanto, nel bel mezzo del trambusto generale dovuto alle ribellioni di Züleyha, Demir potrà tirare un mezzo respiro di sollievo, visto che Fekeli comunicherà a Hünkar che sarà Yilmaz, una volta ripresosi dall’intervento, a decidere se denunciarlo o meno per la sparatoria avvenuta. Almeno per ora, il cattivo della telenovela resterà insomma impunito, cosa che gli permetterà di ribadire alla madre che, prima o poi, si sbarazzerà definitivamente dell’odiatissimo Akkaya… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.