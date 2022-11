Terra Amara anticipazioni: Fekeli indaga sul rapporto tra Züleyha e Demir

La sparatoria in cui resterà coinvolto Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) nel bel mezzo dei festeggiamenti del suo fidanzamento con la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) spingerà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) a più di una riflessione. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, il “padrino” comincerà ad interrogarsi sulla natura del rapporto tra Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış)…

Terra Amara, news: il ferimento di Yilmaz

Yilmaz verrà ferito da Demir alla schiena al culmine di uno scontro a fuoco; tutto ciò si verificherà quando la Altun andrà da Akkaya in cerca di aiuto dopo aver scoperto che è stato proprio il Yaman a sabotare la macchina con la quale lei e Müjgan, qualche giorno prima, hanno avuto un pericoloso incidente. Anche se in quel momento starà festeggiando il suo fidanzamento con la dottoressa, Yilmaz farà di tutto per difendere Züleyha dalle grinfie di Demir ma alla fine avrà la peggio e si prenderà una pallottola.

Il nostro protagonista verrà operato d’urgenza dalla “futura moglie”, da Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e da un’altra dottoressa invitata all’evento; intanto Züleyha verrà riportata a casa dagli uomini di Demir, che per punirla le porterà via per l’ennesima volta il piccolo Adnan.

Terra Amara, trame: Fekeli fa delle domande a Sabahattin su Züleyha e Demir

Appena il figlioccio comincerà a riprendersi, Fekeli inizierà quindi a chiedersi che cosa possa aver spinto Züleyha a chiedere l’aiuto di Yilmaz in quella sera funesta. Non a caso, Ali Rahmet troverà il modo di parlare con Sabahattin per chiedergli se la Altun abbia sposato Demir per sua volontà oppure se sia stata in qualche modo costretta.

Anche se sarà al corrente di tutto il calvario patito da Züleyha, sottoposta in continuazione a ricatti e vessazioni, il dottor Arcan preferirà mantenersi al margine della questione e – mentendo – dirà a Fekeli che la ragazza ha finito per innamorarsi di Demir quando credeva che Yilmaz non sarebbe più potuto uscire dal carcere. Una versione, quella di Sabahattin, che non convincerà il “padrino”, il quale andrà subito a fare domande ad un’altra persona…

Terra Amara, spoiler: Fekeli e il dialogo con Hünkar

Eh sì: nel bel mezzo di un complicato dialogo, dove le farà presente che Yilmaz potrebbe portare avanti la sua vendetta una volta che si sarà ripreso dallo sparo, Fekeli chiederà anche a Hünkar (Vahide Perçin) se Demir e Züleyha fossero davvero innamorati l’uno dell’altra il giorno che si sono sposati. Pur ponendo l’accento sull’evidente ossessione che il figlio ha per la Altun, Hünkar continuerà quindi a mentire a Fekeli, asserendo che Züleyha ricambiava i sentimenti di Demir!

Menzogne su menzogne che, almeno per ora, impediranno a Fekeli di scoprire tutta la verità… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.