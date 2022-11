Terra Amara, anticipazioni: fuoco alla tenuta dei Yaman! Che succede?

Fin dalle prime puntate di Terra Amara, i telespettatori hanno avuto modo di familiarizzare con la vasta tenuta dei Yaman, dove vivono appunto Hünkar (Vahide Perçin) e suo figlio Demir (Murat Ünalmış). Tuttavia, ad un certo punto della narrazione, quel luogo fulcro della vicenda rischierà di venire distrutto. Scopriamo insieme perché…

Terra Amara, spoiler: incendio alla tenuta dei Yaman!

Possiamo anticiparvi già da ora che, in seguito alla morte di Hünkar, Demir e la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) si troveranno ad avere a che fare con un incendio che divamperà nella loro tenuta. Un vero e proprio attentato che verrà messo in atto da alcuni banditi e che rischierà di radere al suolo il lavoro di una vita.

Da un lato Züleyha riuscirà a mettersi immediatamente in salvo, dall’altro di Demir si perderanno immediatamente le tracce, tant’è che la Altun, disperata, comincerà a cercarlo potendo contare sull’appoggio di Fikret Fekeli (Furkan Palalı), un personaggio ancora inedito in Italia.

Le ricerche porteranno all’esito sperato, ma con che tipo di conseguenze? Ne riparleremo più dettagliatamente quando gli episodi in oggetto staranno per andare in onda…